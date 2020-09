Enfrentamiento entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid Ayuso consiguió su guerra... y la va ganando ante el enfado del Gobierno

Los gestos de Sánchez hacia Ayuso de acudir al Gobierno regional, hacer la rueda de prensa conjunta o no contestar a las invectivas de la presidenta madrileña, no han cambiado la estrategia de confrontación del Gobierno de Madrid. Dirigentes del PSOE, que guardaron silencio en público, dicen en privado que el acto del lunes fue "un error mayúsculo". Illa dice que si es necesario se actuará con "determinación", pero el Ejecutivo todavía no ha decidido cómo va a actuar.