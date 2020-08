La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha confirmado que seguirá como diputada para saldar una "deuda moral" con sus votantes catalanes y ha dicho que espera poder demostrar que "la libertad no es sinónimo de indisciplina, sino requisito para una política mejor".

Álvarez de Toledo, que fue cesada como portavoz hace unos días, explica en una entrevista en El Mundo que por el momento se queda y ha considerado que en una situación crítica como la actual "dedicarse a la política es hoy un imperativo ético".

"Me gustaría poder demostrar que es posible aquello en lo que creo profundamente: que la libertad no es sinónimo de indisciplina, sino requisito para una política mejor", dice la diputada por Barcelona, quien añade que espera no tener "ninguna necesidad" de romper la disciplina de grupo.

Recuerda además que en España "no es factible que un diputado ejerza la plena autonomía de voto", porque el grupo parlamentario tiene la facultad de multarlo o expulsarlo al mixto.

"La indisciplina no tiene un recorrido práctico", pero "la libertad de opinión de un diputado va mucho más allá del ejercicio del voto", recalca e insiste en que quiere averiguar "si un diputado de base puede representar a los ciudadanos con el grado de libertad" que ella considera "esencial en la política".

Álvarez de Toledo asegura que, cuando la eligió, Pablo Casado le "pidió enfáticamente" que "ejerciera la política con la máxima libertad" e incluso la animó a criticarlo si lo consideraba necesario.

"Esa era una cláusula sustancial de nuestro acuerdo. No hubo equívocos. Lo que creo que ha habido es un cambio de criterio", añade.

En cuanto al papel de Teodoro García Egea en su destitución, recuerda que el cese es decisión de Pablo Casado, aunque "seguramente" el secretario general "formó parte de las influencias" para la decisión.

Ha lamentado que Teodoro García Egea, "desde el primer minuto, se propuso controlar de forma absoluta la dirección del grupo parlamentario y restringir al máximo" su margen de actuación, y esto "no ocurría en otras épocas".