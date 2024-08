ERC considera "ofensivo" que Puigdemont relacione su posible detención con el apoyo de sus bases a la investidura de Illa

ERC ha solicitado "respeto por las decisiones democráticas de su militancia" y ha demandado específicamente "una rectificación y una disculpa" del expresident catalán Carles Puigdemont. La formación republicana considera "una ofensa" que Puigdemont haya relacionado su posible detención con el apoyo de ERC al socialista Salvador Illa.

En un comunicado emitido tras una reunión celebrada este lunes, la ejecutiva de ERC ha respondido a las declaraciones de Puigdemont. La reacción se produjo tras conocer que el expresident catalán publicara el sábado una carta en redes sociales en la que afirmó que el apoyo de ERC al candidato del PSC "hace que la detención sea una posibilidad real en muy pocos días".



"Es obvio que el partido y el entorno político de Puigdemont consideran que la decisión tomada por las bases de Esquerra el pasado viernes les es perjudicial para sus intereses electorales. Entendemos que esta decisión pueda ser objeto de crítica política, pero no pueden superarse determinados límites", ha indicado la formación comandada por Marta Rovira.

Puigdemont asegura que será arrestado al llegar a España

En su carta, Puigdemont afirmó que será arrestado cuando regrese a España. El expresident ha prometido volver al país coincidiendo con el debate de investidura en el Parlament, previsto para esta semana. ERC ha asegurado que "defenderá a su militancia, los procesos democráticos y la capacidad de decisión para hacer avanzar al país", ya que esta es "una organización soberana, radicalmente democrática y tomará siempre las decisiones políticas, contando con su militancia, con mayoría y consenso".



En cuanto a la posible detención de Puigdemont, recuerda que "ha condenado siempre la represión política de todo el movimiento independentista y lo ha combatido desde todos los ámbitos, priorizando siempre la solidaridad antirrepresiva y destinando todas las energías a acabar con la represión del Estado español".

ERC ha expresado "todo el respeto" a la decisión de Puigdemont de regresar coincidiendo con la investidura, afirmando: "Tendrá todo nuestro apoyo en la lucha contra las decisiones políticas de los órganos judiciales que buscan no aplicar una ley democrática y plenamente legítima como es la de amnistía". Ha apuntado, sin embargo, que este retorno se inscribe en "una decisión personal y no colectiva que señala como culpable a la militancia de ERC y no a los verdaderos responsables de la represión".



ERC también pide a "organizaciones y entidades cívicas" independentistas, en clara alusión a los CDR y a la ANC, que "respeten a la militancia y un proceso democráticamente impecable".

"Esto no sólo no permite construir en positivo, sino que atiza el odio y la división dentro del independentismo o directamente quiere excluir a ERC de este movimiento, profundizando en las debilidades que nos han llevado a perder la mayoría independentista en el Parlament. Para nosotros es ofensivo y peligroso y, por tanto, sería necesaria una rectificación", han resuelto los republicanos. ERC también pide a "organizaciones y entidades cívicas" independentistas, en clara alusión a los CDR y a la ANC, que "respeten a la militancia y un proceso democráticamente impecable".

El PP cree que Illa será el presidente más independentista

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha afirmado que, si Salvador Illa es investido presidente de Catalunya, gobernará "con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat" en democracia, superando incluso a Puigdemont y Quim Torra.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Montserrat afirmó que el acuerdo firmado entre el PSC y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa conduce a Catalunya hacia un referéndum y revive el procés: "Entregan la independencia fiscal para crear un nuevo Estado".



Según la dirigente popular, el PSOE y el PSC, a los que califica como el nuevo partido independentista catalán, "han eliminado todas sus líneas rojas y solo les queda la del referéndum". Considera que este acuerdo con los republicanos catalanes es "el paso previo" para una consulta independentista.



Montserrat sobre la investidura de Illa: "Será débil"

Con la investidura de Illa todavía en duda, en parte a la espera de que las juventudes de ERC se pronuncien este lunes, Montserrat ha descartado completamente que el PP pueda facilitar el proceso con una abstención en caso de que Illa no obtenga suficiente apoyo en la primera vuelta de la sesión de investidura, que podría convocarse el jueves.



Respecto a la posibilidad de que Puigdemont regrese a España para asistir a la sesión de investidura y arriesgarse a ser detenido, la portavoz del PP ha afirmado que "el único camino para un prófugo es presentarse ante la Justicia". Además, ha señalado que la investidura de Illa, "independientemente del espectáculo que quiera montar Puigdemont, será débil porque dependerá de los independentistas y no gobernará para todos los catalanes".



Dolors Montserrat: "Utilizaremos todos los instrumentos legales, judiciales y legislativos para detener esta iniciativa"

Montserrat ha instado a los presidentes y líderes territoriales del PSOE que se han opuesto a este pacto a "utilizar a sus diputados y senadores" para que no respalden la propuesta en el trámite parlamentario. Tras reiterar que en el PP ya no confían en estas críticas, ya que siempre se someten a Pedro Sánchez, Montserrat ha advertido que "si se rompe España, serán cómplices", pidiendo a los socialistas que "pasen a la acción" para evitar "este gran atropello a la Constitución y a la igualdad de todos los españoles". Además, ha reiterado que utilizarán "todos los instrumentos legales, judiciales y legislativos" para detener esta iniciativa, aunque no especificó qué medidas se adoptarán, señalando que serán coordinadas con las comunidades autónomas.