Nazis entrenando a policías: todas las claves del acuerdo entre Desokupa y el sindicato policial SUP

Uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha firmado un acuerdo de colaboración con la organización Desokupa —una empresa que ofrece servicios para desalojar viviendas con prácticas en el filo de la legalidad—. Daniel Esteve, reconocido ultraderechista y propietario de Desokupa, será el encargado de entrenar a "miles" de agentes de la Policía, según anunció junto a Mónica Gracia, secretaria general de SUP.



¿En qué va a consistir el adiestramiento de Esteve? ¿Qué dicen los otros sindicatos policiales? ¿Puede parar el acuerdo el Ministerio del Interior? ¿Van a hacer los partidos de izquierdas que ya se han rebelado contra este curso para policías? A continuación, las claves del convenio:

¿Cómo serán los cursos?

El acuerdo establece que Esteve impartirá a partir de septiembre clases online y presenciales a los afiliados del sindicato SUP −que suman algo más de 20.000, según la organización− y sus familiares directos, a un precio aún por determinar. Según ambas partes, las clases online costarán entre 15 y 20 euros y las clases presenciales, que durarán ocho horas, costarán 50 euros.

Según la información de El País, los cursos de formación para policías los impartirá a través de otra empresa mercantil, Desokupa Manda, una sociedad unipersonal creada en 2021 y sin empleados que tiene como objeto social "la realización de todas aquellas actividades y servicios relacionadas con el ejercicio de los derechos de propiedad y de posesión, de cualesquiera fincas de naturaleza rústica o urbana". Este entrenamiento lo impartirían mayoritariamente policías y guardias civiles que colaboran con el Club Desokupa, según ha contado Esteve a El País.

El contenido de los cursos consistiría en adiestrar a los agentes en técnicas de "grappling policial" -inmovilización-, "bastón policial" y "engrilletamientos".

El portavoz y secretario de riesgos laborales del sindicato, Carlos Prieto, ha asegurado este lunes, en declaraciones a la agencia de noticias EFE, que la formación será impartida por policías y guardias civiles en activo y no por "matones". Defiende que estará centrada en técnicas que respeten los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza.

Otros sindicatos policiales piden frenarlo

Pero la posibilidad de que esta colaboración salga adelante es rechazada tanto por Jupol como por la Agrupación Reformista de Policías (ARP), otros dos sindicatos policiales de peso. Consideran que puede suponer un "grave perjuicio" para la institución policial y la democracia.

Tanto es así que Jupol ha solicitado a la Dirección General de la Policía que se responsabilice de la formación avanzada que los agentes con nivel IV de Defensa Personal Policial puedan necesitar para que no sean los sindicatos los que tengan que hacerse cargo de esa formación evitar así "injerencias externas no deseables en la formación de los agentes". Para esta organización, el acuerdo entre SUP y Desokupa supone un "grave perjuicio" para los policías y subraya que esta formación no está homologada y no es baremable.



Un paso más allá, ARP asegura que el acuerdo supone una "amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos". Exigen al Ministerio del Interior que "revise" las subvenciones que dan a SUP, ya que "con esas actuaciones" se sitúa "en los márgenes de lo permisible"

El Ministerio del Interior estudia impugnar el acuerdo

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha anunciado ya que estudia abrir un expediente para comprobar si este convenio conculca los valores democráticos. Además, ha dejado claro que no cuenta con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía.

Contra lo que afirma el SUP, los cursos impartidos por el dueño de Desokupa no son homologables ni baremables para la promoción interna.

Sumar se rebela

Desde Sumar piden a Interior la ilegalización de Desokupa y aseguran que no pararán "hasta acabar con la infiltración ultraderechista en el Estado". "Desokupa debe ser ilegalizada. No podemos tolerar grupos parapoliciales", trasladaron a través de sus redes sociales.

Le preguntamos al Ministerio del Interior y pedimos que actúe en lo que respecta a la formación de policías por grupos de ultraderecha.



Han registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados dirigidas al Ministerio de Interior sobre este acuerdo.