Interior estudia impugnar el acuerdo entre el SUP y Desokupa por los cursos para formar policías

El Ministerio del Interior está considerando la posibilidad de abrir un expediente e impugnar el acuerdo firmado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Desokupa, especializada en desalojos extrajudiciales, para impartir un curso de formación en defensa personal a agentes en España.

Según fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, estos cursos no son homologables y "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía". Aclaran que la formación de la Policía es impartida exclusivamente por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario.

Este domingo se ha conocido la firma de un acuerdo entre el SUP y la empresa Desokupa para formar a 30.000 agentes. Ambas organizaciones anunciaron en la red social X (antes Twitter) que el curso "será homologado y puntuable". Sin embargo, la Dirección General de la Policía ha aclarado en un comunicado que "la formación impartida en el marco de ese acuerdo no es homologable ni baremable" y no cuenta con su respaldo.



Al respecto, fuentes del Ministerio del Interior recalcan que toda la formación externa, realizada en virtud de convenios de sindicatos con diversas entidades, carece de valor alguno para las evaluaciones profesionales. El Ministerio, que estudiará la apertura de un expediente para determinar si este convenio infringe los valores democráticos, se ha comprometido a asegurar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía.

Las fuentes subrayan el compromiso del Ministerio del Interior de garantizar, dentro de los cauces habilitados por el ordenamiento jurídico, que cualquier formación externa, incluso si no está reglada y carece de valor académico, respete plenamente los valores democráticos y los principios constitucionales.