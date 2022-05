ERC pide la dimisión de Robles y de la directora del CNI: "El teléfono más sensible del país ha sido pinchado"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que la situación de la trama Pegasus es insostenible y exige al Gobierno responsabilidades. El parlamentario asegura que, tras la revelación que hizo el Ejecutivo este lunes de que los teléfonos del presidente del Gobierno y de Margarita Robles habían sido espiados, tanto la ministra de Defensa, como la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, deberían dimitir.

"El teléfono que debería ser el más seguro y sensible de este país, el del presidente, ha sido pinchado", ha explicado Rufián en una entrevista para La Hora de la 1 de TVE. "La única pregunta es quién ha fallado", ha continuado. El portavoz reclama a los jefes de los servicios de inteligencia responsabilidades y sostiene que no han hecho bien su trabajo: "Que los servicios secretos no se hayan enterado, interpela y afecta a todos".

Rufián también ha criticado que el caso de espionaje se anunciara hace tan sólo un día, teniendo en cuenta que esa información se conocía desde hace mucho más tiempo. A su vez, ha acusado a la ministra de Defensa de doble rasero: "Ya no es una cosa de independentistas malos que hay que controlarlos". El parlamentario se ha mostrado desconfiado y ha señalado que resulta algo oportunista que justo quienes parecían culpables en el proceso, ahora se muestren como víctimas.

"El espionaje es una cuestión de pura democracia"

En la próxima reunión de la Junta de Portavoces se propondrá la creación de una comisión de investigación en paralelo a la de los secretos de Estado para investigar sobre lo que ha ocurrido. En este sentido, Rufián se ha mostrado escéptico respecto a la posición que adoptará el PSOE y ha dicho que "no se entendería" que el partido de Pedro Sánchez votara en contra de su conformación.

Al término de la entrevista, el representante de ERC ha insistido en que se trata de una cuestión de "pura democracia". Se preguntaba: "¿Qué hubiera pasado si los malos independentistas no hubieran denunciado el caso?". "Seguramente nada y sería terrible para la democracia del país", ha respondido.