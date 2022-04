Robles, sobre el 'caso Pegasus': "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido una de las protagonistas de la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados. Hasta 4 preguntas ha tenido que responder sobre el llamado 'caso Pegasus', que ha destapado un supuesto espionaje masivo a dirigentes independentistas catalanes y vascos. Un asunto que ha provocado tensiones internas dentro del Gobierno de Pedro Sánchez por las críticas de Unidas Podemos. Y que pone también en riesgo la legislatura por la posición de aliados como ERC y EH Bildu.

En este contexto, Robles se ha defendido de las acusaciones, ha defendido al Ejecutivo y ha emplazado a los afectados a la Comisión de secretos que se debe constituir en el Congreso tras el desbloqueo favorecido este martes por Meritxell Batet.

En esa comisión dará cuentas la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Todo lo que hace referencia al CNI me lo tengo que callar porque lo impone la ley. Espero que en la comisión salga todo, puedan ver la documentación y a lo mejor los que dan lecciones tendrán que callarse", ha señalado Robles a la diputada de Junts, Miriam Nogueras, una de la personas incluidas como espiada según las revelaciones de The New Yorker.

Nogueras ha sido la primera en preguntar a la ministra de Defensa. Y lo ha hecho con acusaciones directas y duras. "Insisten en tomarnos el pelo y faltarnos al respeto. El presidente es el máximo responsable del espionaje al independentismo, del catalangate. Déjense de cuentos. Su Gobierno no limpia las cloacas del Estado, nos están espiando desde hace años", ha afirmado.

También ha sacado a la palestra el tema la presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas. En su caso, para criticar que el Gobierno de Sánchez haya dejado acceder a ERC y EH Bildu a la comisión de secretos. La formación naranja ha defendido la necesidad de que se monitoricen las actividades independentistas por los servicios de inteligencia.

Aitor Esteban, portavoz de PNV, también ha sido crítico con Robles. "¿Dónde está aquella juez progresista?", se ha preguntado el dirigente vasco. Desde su tribuna ha criticado que el CNI esté filtrando informaciones a los medios de comunicación. "Hay que cambiar la ley de secretos y la del CNI. Está indefenso este Parlamento", ha destacado Esteban. Según su punto de vista, esta comisión "no va a solucionar nada". "Nunca se ha contado un secreto ahí", ha afirmado al respecto.

Por último ha sido el turno de la diputada de la CUP, Mireia Vehí. Robles ha insistido en el mismo discurso pero en este punto ha añadido algo más que para los independentistas supone reconocer el espionaje masivo. "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución o cuando alguien declara la independencia? ¿Qué tiene que hacer cuando alguien corta las vías públicas y genera disturbios?", ha señalado Robles. "Les viene a usted muy bien aparecer como víctimas. Nunca les he visto defender los principios básicos del Derecho", ha concluido la ministra.