El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su formación podría votar en contra del plan de choque para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Este aviso no es nuevo, ya que los republicanos cambiaron de opinión de cara a la votación de este jueves tras el estallido del caso Pegasus, fiando el sentido del voto a un gesto sincero del Ejecutivo en lo relativo a esclarecer el espionaje y depurar responsabilidades.

Si bien, a escasas horas de que el decreto ley anticrisis se someta al examen del hemiciclo, este nuevo aviso a navegantes hace peligrar su convalidación, lo que recuerda a la votación de la reforma laboral, aprobada por la mínima gracias a un error del diputado del PP Alberto Casero al votar de forma telemática.

En este sentido, Rufián ha ironizado con la equivocación del parlamentario popular en referencia al posible rechazo de ERC al plan de respuesta al impacto de la guerra. "Pídale el teléfono al señor Casero", ha zanjado su intervención en la sesión de control al Gobierno, donde ha preguntado a Sánchez si va a investigar el Catalangate.

"Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará de forma alegal. Lo sé porque me lo han dicho sus cargos de Interior [señalando a la bancada del PSOE] y sus cargos de Interior [en referencia a la bancada del PP] en los últimos 40 años a través de tres comisiones en el Congreso", ha recordado Rufián desde su escaño.

"La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Si lo ordenaron es grave, pero si no lo ordenaron es terriblemente grave porque significa que no han limpiado las cloacas", ha continuado. En esta línea, ante sus sospechas de que al PSOE "no le gusta" ninguno de sus socios, ha animado a Sánchez a pactar con el PP "de centro... de centro penitenciario", liderado ahora por Alberto Nuñez Feijóo.

En la réplica de Sánchez, marcada por el "lapsus imperdonable" en el que ha confundido a Gabriel Rufián con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, el líder del Ejecutivo ha Gobierno ha manifestado su voluntad de "esclarecer los hechos y hacerlo con transparencia y objetividad" a través de un control interno en el seno del CNI y de la investigación anunciada por el Defensor del Pueblo, además del desbloqueo de la comisión de secretos oficiales.

Con todo, ha asegurado que su Gobierno "reconstruirá" puentes con el Govern de la Generalitat, toda vez que los de Pere Aragonès han dejado en suspenso sus relaciones hasta que no se esclarezca el caso Pegasus. "Hemos tenido la voluntad de solucionar las crisis de 2017 y 2017; reconstruiremos esa confianza y reforzaremos lo que ha hecho posible ese reencuentro entre la sociedad catalana", ha expresado Sánchez.