ERC pronostica que el Gobierno sacará adelante la reforma laboral en el Congreso con el apoyo de Cs

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido más tajante si cabe en la postura de su grupo de cara a la reforma laboral del Gobierno acordada con los agentes sociales. En una rueda de prensa ofrecida "para salir al paso de las informaciones" que apuntan hacia contactos del Ejecutivo con su grupo para votar a favor del decreto ley por el que se establece una nueva legislación laboral, una reforma que "no deroga la del PP", sino que es un "maquillaje", el líder republicano ha negado este extremo.

"Estamos negociando desde hace dos días. El Gobierno, y principalmente Trabajo, se ha dedicado a intoxicar, a decir que hablaba con nosotros y eso es falso. Se ha dedicado a presionar a nuestro entorno, a llamar a gente que consideran más impermeable que la comisión negociadora, y eso es mala manera de empezar una negociación", ha sostenido este miércoles en unas declaraciones en la Cámara Baja.

Aunque ha reconocido la "habilidad" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por incluir a la patronal en el acuerdo en material laboral, Rufián ha afeado que la norma, que será examinada por el Congreso previsiblemente la primera semana de febrero, tiene que cambiar "bastantes cosas" para que cuente con los trece diputados republicanos.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de hacerles "chantaje" en las "escasas" negociaciones al cerrar la puerta a introducir modificaciones en la reforma laboral, esto es, a que se tramite como proyecto de ley. En ese caso, ha avisado de que votarán "en contra". "La alternativa que tiene es la derecha encarnada en Cs y la pregunta es: ¿por qué uno de los principales compromisos del Gobierno se acabe aprobando con Cs?", ha pronosticado.

Para impedir que esto pase, el portavoz de ERC ha augurado un frente común de los aliados del Gobierno en el Congreso en esta materia, ya que PNV, EH Bildu, Más País o Compromís coinciden en la mayoría de medidas que consideran prioritarias para incluirse durante la tramitación parlamentaria del nuevo modelo de relaciones laborales, como recuperar indemnización de 45 días por despido o la prevalencia de los convenios autonómicos.

También, ha rechazado permitir la convalidación del real decreto (se necesita mayoría simple; más síes que noes) a cambio de que más adelante se añadan algunas de sus propuestas, ya que su "humilde experiencia con el Gobierno, tanto con PSOE como con Unidas Podemos" les muestra que lo que "no cierra ahora, no lo vas a cerrar luego". "Somos conscientes de ello y no nos creemos que vaya a haber una segunda parte de esta negociación", ha apostillado.