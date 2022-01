Díaz prioriza al bloque de la investidura para negociar la reforma laboral y avisa de que quien vote 'no' tendrá que justificarlo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado este martes dos mensajes claros y una advertencia sobre la tramitación parlamentaria de la reforma laboral. En primer lugar, el bloque de la investidura es prioritario en las negociaciones y el diálogo sobre la norma; en segundo lugar (ligado con lo primero), no se "imagina un escenario" en el que la reforma salga adelante con el apoyo de PP o de Cs y el voto en contra de partidos como ERC o EH Bildu. La advertencia: los grupos que no apoyen la norma "tendrán que justificarlo".

En una entrevista en RNE, Díaz ha salido al paso del cruce de declaraciones y la polémica que se ha generado estos días en torno a la entrada de la reforma laboral en el Congreso, después de conocerse que el Gobierno quiere que se apruebe como decreto y no se tramite como proyecto de ley (por lo que no sería posible realizar modificaciones); que grupos como ERC o Bildu reniegan de la norma en su estado actual; y que el PP y Ciudadanos estarían sopesando no rechazar (posiblemente a través de una abstención) el decreto.

Algunas voces, como la del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, habían apuntado a que la derecha estaría sopesando la abstención con el objetivo de romper el bloque de la investidura que sustenta al Ejecutivo en el Parlamento. En este sentido, la vicepresidenta ha sido tajante y ha querido mandar dos mensajes.

Durante la entrevista ha señalado de forma constante a los socios del Gobierno como los principales actores en el diálogo con el Ejecutivo: "Estamos hablando con todas las formaciones de la investidura, hemos estado hablando desde que arrancó la negociación con las formaciones, insisto, que apoyaron la investidura", ha dicho.

También ha asegurado que no se "imagina un escenario" en que la reforma sale adelante en el Congreso gracias a grupos como el PP y Ciudadanos y con el voto en contra de partidos como ERC, EH Bildu, PNV o Más País. "Es complicado para Ciudadanos; piensen que defendían el contrato único, la mochila austriaca, o subir el SMI un 1%; esto va en dirección opuesta a lo que Cs defendía", ha recordado la ministra.

Aunque se ha mostrado optimista con la posibilidad de alcanzar "un punto de encuentro" con los grupos del bloque de la investidura, Díaz no ha aclarado si la norma se va a tramitar finalmente como proyecto de ley o se va a aprobar como un decreto, y ha advertido a los socios del Ejecutivo de que tendrán que explicar por qué no la apoyan, llegado el caso.

"Estoy convencida de que apoyarán esta reforma porque tendrían que justificar por qué prefieren que prevalezca el convenio de empresa o la ultraactividad. Con diálogo y con discreción llegaremos a un punto de encuentro", ha defendido. También ha aclarado que su objetivo es, "en la medida de lo posible, que respetemos lo que los agentes sociales han hecho", y ha pedido a los grupos parlamentarios "altura de miras" en este sentido.