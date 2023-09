ERC propone reformar la ley para que acudir a la selección deje de ser obligatorio

Esquerra Republicana ha registrado una propuesta de la ley para modificar la ley de deportes, con la finalidad de que la presencia de cualquier jugadora o jugador en una convocatoria para la selección deje de ser considerada un deber y sea exclusivamente un derecho.

Asimismo, la formación política ha emitido un comunicado en el que añade en su propuesta la capacidad de libre elección aplicada a cualquier deportista para decidir si acudir o no a la convocatoria.

La noticia de que parte de las jugadoras femeninas de la selección española se han visto obligadas a formar parte de la selección, cuando específicamente han emitido comunicados previos renunciando a formar parte de ella, ha reabierto el debate sobre la obligatoriedad de acudir a las convocatorias de las federaciones estatales.

La ley actual sanciona la renuncia

Renunciar a participar puede conllevar una serie de sanciones respaldadas por la actual Ley del Deporte. Entre los castigos, explican, pueden implicar multas muy elevadas y la suspensión de la licencia federativa.

"Desde ERC hemos pedido en reiteradas ocasiones que esta obligatoriedad se suspenda, respaldándonos en la defensa de la autonomía de la voluntad de las y los deportistas, así como en la arbitrariedad con la que se aplican las llamadas sanciones", han defendido.

La formación que lidera Gabriel Rufián ha querido recordar también que "cada año, hay grandes estrellas masculinas de gran reconocimiento y fama mundial que se ausentan en las convocatorias estatales alegando motivos personales, sin que se plantee ningún tipo de problema".

ERC ha declarado que, ante la falta de los cambios estructurales en la Federación demandados por las jugadoras a raíz del 'caso Rubiales', con el objetivo de garantizar la igualdad y la no discriminación de género, ha conllevado a que "estas se vean coaccionadas a formar parte de un espacio en el que no desean estar y en el que no se sienten seguras".