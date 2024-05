ERC tira de épica para aupar a Aragonès ante un Illa "que mira a Madrid" y los "recortes" de Junts

Esquerra Republicana (ERC) echa a un lado las encuestas y se entrega a la épica. Los pronósticos no les sonríen, pero el termómetro que han colocado en el Palau de Congressos de Barcelona este jueves, 9 de mayo, en su acto final de campaña marca cotas altas de optimismo. Los republicanos no lo esconden ni en público ni en privado. Tienen esperanza, tal y como ha podido constatar Público. Pere Aragonès, candidato a la Generalitat, y Oriol Junqueras, presidente de la formación, han insistido en que ERC es la opción para quien no quiera renunciar a la "justicia social" ni a la independencia.

Y durante el mitin se han asegurado de equilibrar, a nivel de tiempos, ambos elementos. Ellos y también Marta Vilalta, Raquel Sans i Laia Cañigueral —cabezas de lista en Lleida, Tarragona y Girona—; Pello Otxandiano, de EH Bildu; la secretaria general de la formación, Marta Rovira, y Rubén Wagensberg, que han intervenido a través de una pantalla; o Diana Riba y el meteorólogo reconvertido en político Tomàs Molina, candidatos a las elecciones europeas.

Ha habido mucho espacio, también, para contraponer a Pere Aragonès con Salvador Illa, candidato del PSC, y Carles Puigdemont, candidato de Junts per Catalunya.

Al primero, le han acusado de obedecer a La Moncloa y "mirar hacia Madrid". Aragonès ha recordado que Illa ha usado, en alguna ocasión, el castellano para referirse a varios topónimos catalanes —"Lérida" por "Lleida" o "Bajo Llobregat", en lugar de "Baix Llobregat"— y ha deslizado que ha convertido la ce de PSC en la ce de Ciudadanos por "adoptar la política lingüística" de la formación naranja. Ha pedido al electorado catalanista que evite votar al PSC.

Puigdemont también ha recibido reproches muy duros. El dirigente republicano ha remarcado que con Junts per Catalunya volverán "los recortes" y ha criticado a su candidato por falta de programa e individualismo. "El programa de Puigdemont es Puigdemont". También ha subrayado lo que considera una falta de liderazgo: "Por la mañana se muestran contrarios al Hard Rock y por la tarde dicen que es turismo familiar".

Al final de su intervención, ha sacado pecho de su gestión y ha marcado como grandes objetivos la financiación singular, avances en materia lingüística —ha recordado que hay más audiovisual en catalán que nunca— y el referéndum de autodeterminación.

"Somos los que restauramos la Generalitat en 1932"

Aragonès ha entrado en el recinto —con capacidad para 1.500 personas y totalmente lleno— al grito de "president, president". Lo cierto es que la habitual coreografía preparada para este tipo de actos se ha visto, por momentos, superada por la espontaneidad de los asistentes, que han interrumpido a los dirigentes republicanos varias veces. Especialmente, cuando ha hablado el presidente de la formación, Oriol Junqueras, aunque también con el propio candidato.

En parte, ha sido por lo épico de sus proclamas. Junqueras se ha referido a ERC como el partido "que proclamó la república catalana en 1931", el que "restauró la Generalitat en 1932" y el que luchó en defensa de la libertad y contra el fascismo. Y ha arrancado al público gritos de "independencia" cuando ha recordado que "ERC es quien hizo el 1 de octubre".

Eso, en un sentido histórico. Pero en un sentido más presentista, Junqueras ha asegurado que cualquier gobierno con un "currículum" como el de ERC "arrasaría": "Somos un país con récord en exportaciones, en inversiones extranjeras, en ocupación, en tasa de ocupación femenina, en maestros de infantil y primaria o en plazas residenciales para la gente mayor".

ERC busca dar la vuelta a los números con esa serie de argumentos y dos máximas: justicia social e independencia de Catalunya. Las encuestas —han pasado varios días desde la última, al margen de las que llegan desde fuera de España—, les colocan como tercera fuerza, pero los republicanos no quieren resignarse a terminar por detrás de Junts per Catalunya. Es de capital importancia para ERC ser el primer partido independentista. Su objetivo en este sprint final de campaña, convencer a la mayor parte de indecisos.