ERC y Bildu frenan la votación de la ley que incluye la reforma de los impuestos a la banca y las energéticas

Estaba previsto que este lunes por la tarde se votara el dictamen de la Comisión de Hacienda para establecer un impuesto complementario a las multinacionales (un tipo mínimo efectivo del 15% en Sociedades), pero finalmente se ha desconvocado. ¿Por qué? No se trata de una falta de acuerdo en esa medida. Lo que ha roto la baraja es que el PSOE quiere incluir dentro del paquete una serie de enmiendas con las que no están, ni por asomo, de acuerdo Esquerra Republicana y EH Bildu.

Son enmiendas que eliminan el impuesto a las energéticas y que convierten el gravamen a la banca en un impuesto progresivo que tendría en cuenta el tamaño de la entidad bancaria en cuestión o la evolución de los tipos de interés. Se trata de dos cambios que pactaron los socialistas con Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y que han llevado a ERC y EH Bildu a plantarse.

También Sumar era, en un principio, reticente a apoyar la iniciativa si incluía esos dos elementos, pero, finalmente, lo aceptan como mal menor. Tal y como también informa Público, desde Sumar explican que apoyar esta medida es "la única vía para garantizar la aprobación del paquete fiscal en el Congreso de los Diputados". Durante la tarde de este lunes se ha conocido el pacto fiscal que han alcanzado los dos partidos del Gobierno de coalición, que incluye subir el IVA al alquiler turístico, un impuesto al lujo y el fin del régimen fiscal de las SOCIMI.

Fuentes de ERC explican que habían informado de que votarían en contra del dictamen de la Comisión de Hacienda y que quieren más tiempo para negociar, habida cuenta de que consideran, igual que EH Bildu, que se deberían mantener los gravámenes a la banca y las energéticas y que lo contrario significa un retroceso.

Con este movimiento, las dos formaciones independentistas de izquierdas ―la catalana y la vasca― ganan tiempo para negociar. La Comisión se ha trasladado al jueves después del Pleno. Fuentes de dentro de la Mesa de la Comisión confirman que la idea es llevar la votación al Pleno de la semana que viene. En principio, era un punto que estaba incluido en el orden del día de la sesión de esta semana, pero, al no votarse el dictamen de Comisión, se tendrá que modificar.

Podemos, que no tiene presencia en la Comisión de Justicia porque es Néstor Rego (BNG) quien representa al Grupo Mixto, también ha dejado clara su oposición a los planes del PSOE. Por su parte, el propio Rego también ha asegurado que los gravámenes a la banca y las energéticas deberían mantenerse.

Con todo ello, los números no salen a un PSOE que se verá obligado, de nuevo, a extremar las negociaciones con sus socios si quiere sacar adelante el proyecto de ley con las enmiendas pactadas con el PNV y Junts per Catalunya. De todos modos, no está descartado que se retiren dichas enmiendas, pero, en ese caso, los votos que peligrarían son los jeltzales y los posconvergentes. Las próximas horas serán decisivas.