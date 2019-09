El portavoz parlamentario de Más Madrid, Íñigo Errejón, sería el cabeza de lista por Madrid a las elecciones generales si finalmente decide presentarse con un equipo "fuerte" y socios en otros territorios, con principal objetivo de lograr grupo parlamentario en el Congreso, según han indicado fuentes próximas al político madrileño.

No tienen dudas de que, si finalmente da el paso el candidato de la nueva formación de izquierdas, sería el propio Errejón, junto a otras personas afines como podrían ser Rita Maestre o Luis Alegre, una vez que Manuela Carmena se ha autodescartado para dichas listas.

El debate sigue abierto, aunque empezó este verano, cuando tras la investidura fallida ya se abrieron muchas posibilidades de que se repitieran elecciones, como finalmente así ha sido.

Desde entonces, según las mismas fuentes, Más Madrid ha recibido cientos de mensajes en diferentes redes sociales animando a Íñigo Errejón a volver al Congreso, algo respaldado por gran parte del grupo parlamentario regional y grupos municipales. Aunque la orden dentro del grupo parlamentario ha sido la de silencio, mensaje de centrarse en Madrid y "aguantar la presión".

"Si te lanzas, hay que lanzarse con todas las garantías"

"Si te lanzas, hay que lanzarse con todas las garantías", repiten en su círculo cercano. Ello significa conseguir un grupo parlamentario propio para tener voz diferenciada en el Parlamento nacional. Para lograrlo se necesitan 5 diputados, siempre y cuando se posea un 15% de los votos correspondiente a las circunscripciones donde se haya presentado candidatura o un 5% en el conjunto de España. Más Madrid obtuvo en las elecciones autonómicas un 14,65% de los sufragios.

Por tanto, sería arriesgado presentarse solo en la circunscripción de Madrid, por lo que barajarían acuerdos pre o postelectorales con otras formaciones como Compromís y presentarse en territorios de fuerte implantación del errejonismo, como en el País Vasco o Murcia.

Eso sí, todavía no habrían decidido el nombre de la papeleta electoral, aunque no les gustaría renunciar a la palabra Más con la que crearon Más Madrid a principios de este año.

Problemas económicos

Otro de los problemas a los que se enfrentan es el económico. Más Madrid todavía no han cobrado las partidas electorales de los comicios autonómicos y locales y, por tanto, no han devuelto el dinero a la gente que se lo prestó para la campaña de esta primavera. Pero para resolverlo lo fían a que esta campaña no se centre tanto en mítines, propaganda y carteles y más en medios de comunicación, donde resaltan que Errejón "tiene desde ya el foco garantizado", y más teniendo en cuenta que sería una de las únicas novedades de esta nueva contienda electoral.

En Más Madrid también discuten la falta de liderazgo del partido en la región que supondría la futurible marcha de su portavoz en la Asamblea, y más si se lleva a la portavoz mediática en el Ayuntamiento de Madrid. "Íñigo no está cómodo en Madrid, porque al final solo le llaman para hablar de la ponzoña de la política madrileña y de las imputaciones del Partido Popular, y no de propuestas de progreso. Si se hubiera conformado un gobierno progresista, no estaríamos ahora hablando de su candidatura a generales", indicas dichas fuentes.

Entre las ventajas de concurrir pesa también mucho el intento de reconstruir el llamado espacio del cambio que hasta ahora ha girado en torno a Podemos y su líder, Pablo Iglesias, con un proyecto de izquierda "amable, abierto y federalizante (junto a confluencias)" que creen que ya no representa la formación morada ni IU, y menos tras el fracaso en la investidura de un Gobierno progresista en España.