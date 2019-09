El grupo de Unidas Podemos ha querido mostrar la unidad entre los distintos partidos que lo conforman, pero la cohesión del 'espacio del cambio' se ha ido revolviendo a lo largo de este jueves. Por un lado, Teresa Rodríguez manifestó su voluntad de presentarse como grupo propio a las elecciones del 10-N. Por otro, Equo se encuentra en pleno debate sobre su participación en la coalición y tiene un ojo puesto en lo que hará Íñigo Errejón.

Pendiente del diputado madrileño también se encuentra Compromís, que no se presentó a las pasadas elecciones de la mano de Unidas Podemos, pero que en estos momentos sí se plantea establecer una alianza con el partido que en teoría impulsaría Errejón para la repetición electoral.

Con esto, Errejón se ha convertido en el principal foco. El fundador de Podemos no ha manifestado en ningún momento públicamente su intención de presentarse a las generales, pero desde su entorno reconocen que el debate siempre estuvo y que ahora se decantan por presentarse. Públicamente, además, cercanos a Errejón llevan tiempo advirtiendo de este paso. Ahora está prácticamente decidido que habrá lista por Madrid y también se plantean dar el salto en otras circunscripciones del País Vasco, Extremadura y Asturias, según ha podido saber Público.

La gran duda es si contará con Manuela Carmena, otra de las protagonistas del día. La alcaldesa descartó este martes taxativamente presentarse a las generales: "Llevo dos o tres días diciendo que no, el resultado es que no", aclaró ante las preguntas de los medios de comunicación durante un foro en Córdoba. Sin embargo, hay miembros de Más Madrid que no desisten de esta idea y quieren conseguir convencer a Carmena para liderar la lista.

El fondo del motivo de convencer a Carmena no es sólo porque tenga más fuerza que Errejón. Según fuentes de Más Madrid, así se evitaría que el lanzamiento a las generales se convirtiera en una pugna directa entre Iglesias y Errejón. Además, si saliera mal, Errejón no se desgastaría del todo en una jugada teniendo opciones de dar un salto mayor a todo el territorio estatal en el futuro sin la mochila de darse un batacazo liderando una lista ahora.



Compromís, el gran aliado de Errejón

La formación valenciana siempre ha sido la aliada esperada de Errejón cuando dé el salto. Compromís decidió ir en solitario el pasado 28-A y perdieron tres diputados respecto a 2016. Ahora la Ejecutiva no se cierra a establecer o retomar alianzas. La decisión se tomará la semana que viene y, si bien Joan Baldoví dijo este jueves que no descarta estudiar una alianza con Podemos si presentan una "propuesta seria", el partido se decanta por ir de la mano de Errejón. Los valencianos sostienen que Errejón podría ofrecer una alternativa muy cercana a la de Compromís.

Equo, en pleno debate sobre la permanencia en UP

La ejecutiva de Equo también está en pleno debate sobre las alianzas del 10-N. En la ejecutiva hay un sector, el más cercano al diputado Juantxo López de Uralde, que quiere mantenerse con Unidas Podemos y no abrir un nuevo proceso al entender que esta cita tan sólo se trata de una repetición de la pasada. El debate, si se quiere dar, creen que debería posponerse.

Pero el resto de la ejecutiva está dividida entre presentarse en solitario ya que hay territorios que siempre defendieron esta postura como Andalucía, Asturias o Galicia. Mientras que otra parte es la más próxima al entorno de Errejón. En la capital y en la Comunidad de Madrid, Equo se presentó con Carmena y Errejón a las elecciones de abril, por lo que esta parte defendería una alianza con el partido que se diera. Sin embargo, la complicación de que el salto sólo sea por Madrid puede llegar a dar situaciones como que Equo pierda la representación ya que el único diputado que tienen ahora, López de Uralde, se presentó por Álava. En cualquier caso, tendría que haber una consulta a la militancia si hay alguna modificación.

Adelante Andalucía, el problema de los puestos

Una parte de Andalucía quiere dar el salto para este 10-N y tener grupo propio en el Congreso, pero dentro de Unidas Podemos. "Mi propuesta es llevar un nombre distinto, una coalición distinta, que sea Adelante Andalucía, pero siempre dentro del marco de Unidas Podemos", explicó la diputada Ángela Aguilera este miércoles. Hoy saltó Teresa Rodríguez defendiendo lo mismo por Twitter: "Desde el año 79 no hay un grupo andaluz en el Congreso. Cataluña, Galicia, Euskadi, País Valenciano, Canarias y Cantabria consiguen poner sobre la mesa sus asuntos en Madrid ¿por qué Andalucía no? PAPELETA DE UNIDAD Y GRUPO PROPIO", sostuvo.



La fórmula sería la misma de Galicia en Comú y En Comú Podem. Sin embargo, hay varias barreras. Primero, la falta de tiempo. Adelante Andalucía todavía no ha tenido este debate en sus órganos y aún falta que transmitan esta idea a la dirección de Podemos ya que aún no ha habido ninguna comunicación oficial sobre esto. En segundo lugar, las confluencias gallegas y catalanas tienen portavoces propios de la confluencia y portavoces del resto de formaciones. Por Andalucía van importantes pesos de ambos partidos y difícilmente se prevé un cambio en muchos de los puestos: Alberto Garzón o Eva García Sempere de IU o Noelia Vera, Juan Antonio Delgado o Isabel Franco por parte de Podemos, que ninguno es de la corriente de Anticapitalistas.

En IU hay sectores que piden abrir el debate

En IU siempre hay más debate que en Podemos en torno a la estrategia de la confluencia. El apoyo de la militancia a Unidas Podemos ha ido bajando cada año y, según apuntan a este medio, el proceso de negociación ha hecho mella internamente y algunos sectores de IU prefieren continuar por separado. Y hay corrientes que pedirán que se vuelva a abrir el debate sobre Unidas Podemos como Independientes de IU.

Sin embargo, desde la dirección y el entorno de Alberto Garzón quieren mantener la cohesión de Unidas Podemos y esperan evitar el debate ahora por la falta de tiempo y fuerzas para organizar una lista alternativa. La previsión, de hecho, es que todo continúe igual, aunque los diferentes órganos se tendrán que reunir y hay poco tiempo para ello.

Podemos, Galicia en Comú y ECP mantienen lo previsto

La previsión en Podemos, Galicia en Comú y En Comú Podem es mantener el grupo confederal y las listas con las que ya se presentaron prácticamente sin ningún cambio — a excepción de algún fichaje independiente o modificación por circunstancias de los integrantes en las listas —. Podemos ya fue lo que hizo en la pasada repetición electoral, sólo adaptando los puestos a la coalición e integración de IU. Los aliados gallegos y catalanes también prevén que se mantengan los mismos puestos ya que la idea no es volver abrir el debate y mantener lo que ya se negoció.

De cualquier manera, el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se reunirá el próximo sábado 28 de septiembre y abordará todas las cuestiones relativas a la repetición electoral.