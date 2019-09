Villarejo ataca a la Fiscalía con un USB del caso Nóos que acabó en Manos Limpias e Interviú

El caso Nóos, la Pieza 25 de la causa Palma Arena, es otro de los misterios estrella que el comisario jubilado José Manuel Villarejo saca en sus declaraciones para atacar a la Fiscalía Anticorrupción y alardear de su buen trato con el Centro Nacional de Inteligencia, que no con su ex director Félix Sanz Roldán.

Así lo hizo en su declaración de finales de 2018 en la Audiencia Nacional, cuando llevaba más de un año en prisión y que Público ha ido desvelando en diferentes reportajes: Villarejo confesó trabajos para empresas del Ibex, y "pagos y sobornos" fuera de España y Villarejo se confiesa pagador del rescate de periodistas en Siria y benefactor de Corinna.



En esta ocasión, por el camino deja clara la conexiones que ha existido entre sus 'servicios a la patria' y la utilización de "periodistas infiltrados" y asociaciones creadas para ser acusación popular y así hacerse con la información. En este caso, sus ayudantes habrían sido su ex socio el periodista Daniel Montero y el sindicato ultra Manos Limpias, a través de la abogada Virginia López Negrete.

Manual para salvar a la Infanta

El 17 de febrero de 2014 la revista Interviú, dirigida por el imputado en Tándem Alberto Pozas, y subdirigida por el socio de Villarejo y su mujer, Daniel Montero, publicó un artículo titulado "Manual para salvar a la Infanta" en el que se hacía eco de una carta "confidencial" entre el entonces fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, y el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.

La carta destacaba 17 puntos sobre la estrategia que Horrach proponía a su jefe en caso de que Cristina de Borbón fuera imputada, sin embargo los periodistas censuraban párrafos de la misiva a pesar de tener el documento de word entero. Evidentemente, que un fiscal diera la estrategia a seguir por la defensa de la entonces Infanta era un exceso que podría rozar lo delictivo, pero cómo llegó un documento confidencial que se guardaba en el ordenador del fiscal a manos de Interviú también podía suponerlo.

Portada del revista Interviú de 2014 con la exclusiva: Manual para salvar a la Infanta.

Aunque en la actualidad los vínculos entre Villarejo y el ex director de Interviú y ex miembro del gabinete de comunicación de Pedro Sánchez, Alberto Pozas, están claros y se investigan en la pieza DINA sobre el robo de un móvil a una asesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias; en este caso la exclusiva llegó a la revista gracias al socio del comisario, Daniel Montero, y a la abogada del sindicato ultra Manos Limpias, Virginia López Negrete.

La versión que el comisario da en 2018, después de un año en prisión, a los fiscales y el juez de la causa Tándem ahonda en este misterio y, como no, le sirve para justificar los supuestos servicios a España y la Casa Real. Como se escucha a continuación, según Villarejo, el entonces fiscal Horrach perdió el pen drive "en una noche de amor con una abogada" y dice el comisario que, tras conseguirlo por un periodista, "se lo entregué al CNI".

Villarejo: Por eso estoy aquí, señor fiscal.



Fiscal: Se le ha preguntado por los documentos del Sepblac y la Fiscalía Anticorrupción que se encontraron en una maleta que tenía debajo de la cama en la calle Clavel. Usted ha manifestado que se lo darían periodistas porque en la Fiscalía Anticorrupción jhay muchas filtraciones...



Villarejo: ¡Muchas filtraciones!



Fiscal: La pregunta es, ¿el periodista es el que sabe lo que le interesa a usted o es usted el que le pide al periodista o a quien sea que consiga determinada información?



Villarejo: Mire, yo he tenido desde la época en la que me fui de la Policía, en el año 79-80, que ya ha llovido un poco muchas relaciones con medios de comunicación y periodistas, que antes eran gente de a pie como yo y que ahora son directores y tal... y he mantenido siempre una entente cordial y han sido a veces buenas fuentes de información. Y yo, por qué no decirlo, les he ayudado, les he confirmado algunas cosas...



Le voy a contar una cosa que afecta al Ministerio Fiscal y la Fiscalía Anticorrupción. En una ocasión un periodista me trajo un pendrive de que un fiscal anticorrupción en una noche de amor con una abogada se lo había dejado y afectaba precisamente a la Infanta en el tema de Palma de Mallorca y entonces sabes lo que hice con ese pendrive: se lo entregué al CNI.



Les dije, por favor... Y sabes lo que digamos el CNI le aconsejó a ese fiscal, que por cierto ahora está excedente, habría que dar la impresión de que ha habido un hacker que ha entrado en la base de datos de la Fiscalía Anticorrupción...



No, se le había caído de estar con una señora ¿sabes, eh? Entonces, ese tipo de cosas fíjese si es importante, ese periodista no publicó prácticamente nada, me dio el pendrive y yo se lo di, se lo di al Ministerio de Interior y a los responsables y me dijeron: esto hay que dárselo, vamos a dárselo al CNI... Creo luego además se pusieron en contacto con su compañero y le dijeron: "¡Macho otra vez procura que no se te vayan las cosas al suelo".



Las mentiras de Villarejo y la versión de Horrach

La declaración expresa multitud de inconsistencias sobre su propia vida. Por ejemplo, cuando Villarejo dice "yo he tenido desde la época en la que me fui de la Policía, en el año 79-80, que ya ha llovido un poco muchas relaciones con medios de comunicación" se olvida de que después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 salió como portavoz de un sindicato policial, es decir, como miembro de la Policía en un programa de TVE con Carmen Maura y la imponente Grace Jones. O que en las diligencias abiertas y en las que estuvo relacionado en los 90, como el caso de Seguros la Estrella o Cienciología, aparece reseñado como policía en activo. O que su primer expediente interno en la Policía fue por su colaboración con periodistas, precisamente en las fechas que dice no estar activo para el Ministerio del Interior.

Villarejo fue entrevistado como portavoz de un sindicato policial y policía en activo en el programa Esta noche fiesta de 1981, dos años después de que según él hubiera abandonado la Policía para dedicarse a sus negocios.

En el caso del pen drive de Horrach que supuestamente entregó al CNI -al margen de la incoherencia de acusar por un lado al fiscal de colaborar con la infanta para después atribuirse el haber dado a conocer esa información a los espías a los que acusa de tapar los trapos sucios de Casa Real, cuando presuntamente tenían al fiscal a su favor y no les hacía falta nadie más-, el misterio está más que desvelado y publicado en un libro.

Asegura Horrach en la entrevista concedida a la escritora Pilar Urbano para su libro sobre el caso Nóos, Pieza 25 (Ed. La esfera de los libros) que: "Virginia López Negrete me pidió varias veces que le pasara a su pen drive copias de los documentos de la Pieza 25 que Castro iba digitalizando, porque él nos los daba a todos los personados en la causa cada dos días o así en remesas de PDF sin cortar y era engorrísimo partirlo".

"Virginia entró en mi Tera para tomar lo que necesitaba y debió ver esa carta de Salinas y se la llevó y, no sólo eso, se la entregó a su amigo Daniel Montero de Interviú", contó Horrach a Pilar Urbano

El entonces fiscal Anticorrupción prosigue: "Una de esas veces en las que Virginia entró en mi Tera para tomar lo que necesitaba y debió ver esa carta de Salinas y se la llevó y, no sólo eso, se la entregó a su amigo Daniel Montero de Interviú. También algún otro letrado me ha pedido copias de diligencias, declaraciones, etc... pero de ninguno de estos otros creo yo qué... Y menos que tengan relación con Montero. En cambio, Virginia y él se conocen mucho. Virginia tenía muchos amigos periodistas. Es posible que, al darse cuenta del 'hallazgo' en su pen drive les hiciera un favor, un regalo... o lo vendiera".

Manos Limpias o como librar a imputados del caso Nóos

El sindicato ultra Manos Limpias, intervenido junto a Ausbanc en la causa Nelson por intento de chantaje a la Casa Real y otras empresas, ha sido el receptor de la mayoría de informes ilegales elaborados por la brigada patriótica dirigida por el ex número dos de la policía, Eugenio Pino, y el comisario José Villarejo, entre otros policías. Desde el informe Pujol hasta el Pisa contra Podemos o el caso Nóos.

En el artículo El agente 91.814 es la baza oculta de Villarejo para salir de prisión a costa de Juan Carlos I, desvelábamos que al menos un email que podría demostrar que el presidente del sindicato ultra, Miguel Bernard, y su abogada habrían manipulado la solicitud de imputaciones en el caso Nóos no había sido incautado en el procedimiento que Santiago Pedraz y el fiscal Daniel Campos siguen contra Manos Limpias en la Audiencia Nacional.



Email enviado por Miguel Bernad a su letrada, Virginia López Negrete, acerca de retirar la imputación a Miguel Tejeiro y rebajarla a su hermano Marco Antonio Tejeiro, asesor fiscal de Urdangarín y cuñado de su exsocio, Diego Torres.

En el sumario de la Operación Nelson no aparecieron algunos correos electrónicos que Miguel Bernad había enviado a su letrada, Virginia López Negrete, acerca de retirar la imputación a Miguel Tejeiro y rebajarla a su hermano Marco Antonio Tejeiro, asesor fiscal de Urdangarín y cuñado de su exsocio, Diego Torres. Uno del 8 de septiembrede 2014, meses después de que Interviú publicara el Manual para salvar a la Infanta que les proporcionó la abogada de Manos Limpias, explícitamente decía: "Virginia, mañana quedaremos para hablar personalmente. Ponte en contacto con Cristobal Martell y dile que en el escrito de acusación dejaremos fuera a Miguel Tejeiro y para Marco Antonio Tejeiro pediremos 1,8 años. Esto es lo que ha pactado con Pedro Horrach. Te diré personalmente el motivo de esta actuación. Un abrazo".



Los emalis fueron hallados en el registro de la casa del pequeño Nicolás, efectuado por agentes de Asuntos Internos encabezados por el comisario jubilado Marcelino Martín Blas y fueron aportados al sumario que instruye el juzgado de instrucción número 2 de Madrid desde octubre de 2014. No obstante, estos emails fueron aportados a la causa por Podemos, que ejerce la acusación popular tanto en la causa del Pequeño Nicolás, como en Nelson y en la Operación Tándem.