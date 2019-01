Errejón no abandonará Podemos y seguirá adelante con el proyecto de Más Madrid

La dirección de Podemos no expulsará a Errejón, aunque lo sitúa fuera del partido y esperan que sea "coherente" con la decisión "personal" que ha tomado. Sin embargo, el entorno del candidato a la Comunidad asegura a Público que Errejón no abandonará por sí mismo la formación. También seguirá adelante con el proyecto de Más Madrid que considera que responde a la necesidad de "sumar" para ganar en las próximas elecciones.

Fuentes cercanas al candidato valoran que la alianza ha sido "bien recibida" por dirigentes del partido morado y otros sectores madrileños. Tras leer la carta que ha enviado Pablo Iglesias a su militancia, consideran que no se explica de forma clara si se ha decidido una expulsión. Pero fuentes de la dirección alegan a este medio que no van a expulsarlo porque ya "lo sitúan fuera". Se da con esto una situación anómala ya que la dirección considera que no está en el partido, pero orgánicamente sigue estando.

De hecho, entre la dirección también esperan que Errejón entregue su carta de diputado algo que, de momento, tampoco se ha planteado. Aún así, el candidato a la Comunidad hace varios meses que no participa en los órganos de la dirección estatal, centrado en trabajar en la Comunidad de Madrid y la alianza que hoy ha anunciado.

Por tanto, si la dirección de Podemos decide que Errejón no debe continuar en la formación morada, tendrán que ordenar la expulsión.

Iglesias: "Me siento tocado y triste"

Pablo Iglesias ha lanzado una carta a su militancia tras la alianza de Iñigo Errejón y Manuela Carmena y la reunión de la ejectuiva: "Me he quedado tocado y triste. Nuestros inscritos se merecen más respeto", ha valorado. Así ha anunciado que no se presentarán con Más Madrid en la Comunidad.

El líder de Podemos ha explicado que siguen apostando por la confluencia en Más Madrid para el Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, ha apuntado que "Iñigo no es Manuela" y que en la Comunidad y en el resto de municipios "Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados y candidaturas municipalistas de unidad". "Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas", alega.