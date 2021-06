Espadas: "El PSOE de Andalucía está aquí, dispuesto a volver a gobernar"

Juan Espadas cerró su campaña para ser el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía en Marmolejo (Jaén) y dejó varias frases que cualquiera de ellas podrían conformar el titular de esta crónica, pero que tras ellas se esconde una idea: lo que quiere su candidatura es el PSOE andaluz de toda la vida, fuerte, capaz de gobernar en la Junta y de marcar el paso al federal cada vez que sea conveniente, sin sumisión, pero trabajando codo con codo, no discutiendo.

"En la próxima legislatura tiene el PSOE de Andalucía que volver a ser determinante en la política de España. Vamos a volver a liderar las reivindicaciones justas de esta tierra que sigue necesitando inversiones", resumió Espadas. Eso sí, con esta actitud: "Vayamos a Madrid a hablar con los compañeros de Madrid, seamos capaces de trabajar con ellos y no de discutir todos los días". Remachó el hoy alcalde de Sevilla esta idea: "Las estrategias las vamos a hacer desde el territorio y por el territorio. Nuestro proyecto no va a caber en un folleto".

Espadas empezó el mitin más tarde debido a un aguacero. "Ni la manta de agua puede con nosotros", dijo de muy buen humor el alcalde de Sevilla, antes de entrar en harina. Espadas se dio por vencedor –"va a salir muy bien, mejor de lo que predicen algunos analistas"– y apostó, si gana, por controlar desde ya San Vicente, lugar en el que Susana Díaz tiene –y tendrá, salvo que dimita el domingo por la noche– el despacho como secretaria general.

"Esto va primero de partido y luego de Gobierno. Hemos aprendido que no hay que mirar atrás sino adelante, que San Vicente se tiene que abrir de par en par para que quepamos todos y todas, pero no para usar el partido en beneficio propio, sino para servir a los ideales de este partido con 142 años de historia", dijo Espadas, en un mensaje meridiano: si gana, hay que escucharle.

"Una ganadora y dos que no, pero el PSOE será más fuerte, y tiene que haber generosidad del que gane y lealtad de quien pierda. A partir de mañana vamos a seguir dando el mismo ejemplo. No ir a los que dicen tonterías, sino poner a los inteligentes: debemos ser el partido del sentido común y el de la inspiración de valores", dijo Espadas. "[Vamos] a trabajar desde el mismo lunes, a organizarnos", apostilló.

Antes, el candidato había dejado críticas duras, sin citarla, a la manera de proceder de Díaz, hoy secretaria general, a quien quiere sustituir: "La Ejecutiva regional estaba pendiente de la próxima batalla con Ferraz y se olvidó de que el PSOE debía retomar la iniciativa política. De Marmolejo a San Telmo".

Satisfecho con la campaña

Espadas afirmó que estaba satisfecho con la campaña: "Sumar, ilusión, unidad, cambio, esas palabras han ido entrando en nuestro lenguaje. Pasamos de un partido que solo hablaba de la S para hablar de dos nombres a hablar de la S de socialista".

Luego, agregó: "Hemos lanzado mensajes muy positivos a la sociedad. Hemos vuelto a recuperar la interlocución con aquellos con los que si no estamos, no ganamos: no va a haber ni un militante de la UGT que no vote al PSOE. Y lo mismo las asociaciones de mujeres. Creemos que este es el partido que tiene que luchar por la igualdad en Andalucía".

Espadas recordó que había recorrido desde el 5 de mayo 103 municipios y que a partir del 14 iba a ser "el pesao" que iba a "repasar las notas" que había tomado en su aventura.

Espadas dedicó un mensaje también a Moreno, con un críptico mensaje: "No lo cuento más, que va convocar dentro de tres días, que es lo único que temo". Luego, prosiguió: "Si tenemos un poco de tiempo, [haremos] otro tipo de oposición y de estrategia y de proyecto para Andalucía. Que disfrute la derecha con estas encuestas. A partir de mañana, ya no van a ver esos resultados. Vamos de abajo arriba".

Espadas cerró: "Mañana, a votar. Somos 45.000 militantes, suficientes para mandar un mensaje concluyente: el PSOE de Andalucía está aquí, dispuesto a volver a gobernar. Hemos entendido el mensaje, queremos volver a representar a los ciudadanos y adaptar el proyecto a sus necesidades".

Antes de Espadas, habló la diputada por Jaén, Ángeles Férriz, quien preparó el terreno para la intervención del candidato, con un mensaje contundente: "No somos la candidatura de Ferraz, pero no estamos contra Ferraz. Mañana no es 28F, es 13 de junio. No le demos ningún aire a la derecha: ya está bien de utilizar el PSOE de Andalucía contra un Secretario General o contra el Gobierno de España".