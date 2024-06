Espadas quiere ser candidato en 2026 y emplaza a los críticos a unas primarias cuando toquen

"Yo trabajo para ser el candidato en 2026", dijo Juan Espadas este lunes, después de recibir el mayor ataque de sus críticos desde que tomó el liderazgo del PSOE andaluz, hace tres años.

Espadas fue muy claro, en una rueda de prensa en Sevilla, emitida por streaming, antes de reunirse con la Ejecutiva del partido en Andalucía. Su idea es competir con Juan Manuel Moreno Bonilla por la presidencia de la Junta en las próximas autonómicas.

Y esto solo podría evitarlo una candidatura alternativa en un Congreso que le gane unas primarias. Así, emplazó a sus críticos a confrontarla con la suya y a presentarla.

"El que quiera presentarse que lo haga cuando haya un congreso o primarias, mientras tanto que se dediquen a pedir el voto", dijo.

Espadas ya ganó hace tres años una primarias con el 55% de los votos, frente a Susana Díaz, que las perdió con el 38,7% y Luis Ángel Hierro, que obtuvo el 5,5%.

Espadas, según aseguró, cuenta en este momento con el apoyo de los secretarios provinciales, con quienes habló uno por uno este lunes por la mañana, y también, con el de su Ejecutiva.

Espadas asumió que las críticas a su gestión eran legítimas. "Es lo que tiene no ganar", agregó. Sin embargo, consideró que el resultado de las elecciones europeas, superior al cosechado por el PSOE en todo el país y la distancia que le separa del PP de Moreno Bonilla, le permiten pensar —o al menos, no descartarlo— en un vuelco en Andalucía dentro de dos años.

Espadas recurrió incluso al lema escrito en la grada de la pista de Roland Garros —la victoria pertenece al más tenaz— durante la final que enfrentó este domingo a los tenistas Carlos Alcaraz y Alexander Zverev para ilustrar su determinación.

A 166.000 votos

"Estoy convencido de que debemos seguir trabajando y creérnoslo. Si los porcentajes no dieran posibilidad alguna a la esperanza, pero estamos a 166.000 votos del PP [en Andalucía]", dijo.

El resultado fue exactamente el siguiente en Andalucía: 1.101.460 votos obtuvo el PP, un 37,87%; 935.603 el PSOE, un 32,16%. Una diferencia de cinco puntos y 165.857 votos. "El proyecto político de esta dirección no solo no está agotado, sino que conseguirá su objetivo dentro de dos años", reivindicó Espadas.

El secretario general razonó lo siguiente también: "Si hablamos de que en España el PSOE ha resistido y ha sacado un 30%, se comprenderá que yo diga que hemos resistido aquí".

Espadas también dejó varios recados a sus críticos y a la anterior secretaria general, sin nombrarla. "Este partido ha tenido resultados por debajo del 32% y no hubo dimisión". Se refirió así a las autonómicas de 2018, cuando el PSOE se quedó en el 28%. Sin embargo, entonces los socialistas, dirigidos por Susana Díaz, fueron la primera fuerza, aunque la alianza de PP, Cs y Vox les impidió gobernar.

"Algunos de los que escucho no hicieron campaña en las generales y tienen menos derecho a criticar que otros que sí se dejan la piel", dijo. Tambén manifestó: "¿Quién es dirigente de mi partido y quién es opinador? Cualquier voz sabe que tiene los órganos para manifestarla. Este es un partido democrático y tiene sus órganos. Otra cuestión es que personas a título individual deciden hacer sus opiniones. No me voy a pronunciar. Tienen derecho a opinar lo que quieran".