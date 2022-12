Esto es lo que pasa (y va a pasar) en Ciudadanos

Con las encuestas dejándolos fuera del Parlamento, Ciudadanos ha vuelto a recuperar el foco mediático. "¿Qué os pasa?", le preguntaban todos a Inés Arrimadas y Edmundo Bal- por separado porque ni siquiera se saludaron- en los corrillos posteriores al acto del Día de la Constitución de este martes en el Congreso. Lo que sigue es una explicación de lo que pasa y va pasar en Ciudadanos en las próximas semanas: por qué se ha llegado a esta situación, cuáles son las opciones que hay sobre la mesa, qué decisiones deben tomar y cuándo. Spoiler: tienen menos de 23 días para resolver quién se presenta a las primarias.

Andalucía, 'zona cero' de la catástrofe

El 19J no fue una cita electoral más para ningún partido. La mayoría absoluta de Juanma Moreno convirtió cualquier otro resultado en derrota, algunas más difíciles de encajar que otras. Ciudadanos perdió los 21 escaños que le habían dado la vicepresidencia de la Junta, pasando a gobernar a la nada. Si la demoscopia ya había hecho saltar las alarmas, los andaluces lo volaron todo por los aires.

"Ahí ya vimos que no podíamos seguir así", dice a Público un dirigente de peso del partido. En cuatro años han perdido todos los gobiernos autonómicos, se han hundido en Catalunya (de 36 a 6 diputados) y el mejor de los escenarios que manejan para las generales les daría un solo escaño.

Un proceso de refundación opaco

Pero era aún el mes de junio. Una semana después de la catástrofe Arrimadas anuncia un proceso de refundación de Ciudadanos para "renovar programa, equipos, marca y liderazgo". Chapa y pintura para un partido que, según dijo entonces su propia líder, ya no era percibido "como útil por los españoles".

El lunes 19 de junio, en una reunión de Ejecutiva, Arrimadas desplegó su plan y aparecieron las primeras suspicacias. Una cláusula de confidencialidad a la que se sometieron los miembros del equipo de trabajo que se creó para "refundar el proyecto liberal" de Cs generó desconfianza en algunos dirigentes. Además, según diversas fuentes consultadas por este periódico, Arrimadas se comprometió a dar un paso al lado una vez hubiese finalizado en ese 'lavado de cara' del partido. Algo que niegan desde el entorno de la presidenta de Ciudadanos, que sí dijo en público que pondría su cargo "a disposición de los afiliados".

Desde el entorno de Edmundo Bal sostienen ahora que la refundación se ha hecho "al estilo Luis XIV", de forma opaca y sin que "ni siquiera el equipo de trabajo tenga los datos del proceso más importante desde que se formó el partido". Deslizan también que "parece que se haya hecho así para seguir manteniendo a Arrimadas" en la primera línea política.

La ley del solo 'sí es sí' hizo estallar la guerra

Para llegar hasta este momento, en el que el abogado del Estado, portavoz adjunto de Arrimadas en el Congreso y vicesecretario del partido, y sus afines cargan de lleno contra Arrimadas hay que poner el foco no solo en lo orgánico, sino sobre todo en lo político. Porque en agosto, hace menos de cuatro meses, Bal se definía a sí mismo como el "fiel escudero" de Arrimadas. El proceso de refundación que ahora cuestiona ya estaba en marcha.

La "batalla campal", como la definió la presidenta de Ciudadanos, empezó hace dos semanas a cuenta de una discusión entre ambos por la ley del solo sí es sí. Bal, según él mismo defiende, convenció al partido para que votasen a favor de la norma. Fue una decisión colegiada entre el grupo parlamentario que ahora, tras la polémica por la rebaja de penas, Arrimadas cuestionó. ¿Qué ha provocado esto? Una guerra entre ambos que se disputa en el campo de lo ideológico: Bal critica la deriva conservadora de Arrimadas, mientras que ella le responde que "ser progresista es alejarse mucho de Irene Montero".

¿Qué es la 'bicefalia'?

En medio de la guerra sigue en marcha la refundación. El último aliento de un partido que podría estar ahora en La Moncloa si Albert Rivera hubiese pactado con Pedro Sánchez. En este sentido, la otra cuestión que enfrenta a las dos caras más visibles de Ciudadanos es la propuesta de un modelo de presidencia bicéfalo: un líder político, que sería el presidente, y un secretario general, que se tendría el poder orgánico. Similar a la estructura del PNV, aunque en Cs rechacen esta comparativa.

La noticia saltó a los medios de comunicación a mediados de noviembre, antes de la polémica por la ley del solo sí es sí. A Arrimadas, dijo entonces, le parecía bien y abrió la puerta a amarrarse al puesto de líder política en ese modelo bicéfalo. Saltaron las alarmas. "Vimos ahí que no se quería ir", señala un miembro de la Ejecutiva.

Este es el argumento que sostiene Edmundo Bal para haber dado un paso al frente y presentar su candidatura a las primarias en un intento de apartar a Arrimadas de la presidencia del partido. Fuego abierto entre los dos para cuyo cese solo hay una vía: "una candidatura de unidad" que no esté liderada por ninguno de los dos.

Adrián Vázquez, el nombre que "está en la cabeza de todos"

"Adrián Vázquez es el que nombre que está en la cabeza de todos", aseguran a Público fuentes de la formación naranja. Adrián Vázquez Lázara (Madrid, 1982) es eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) en Bruselas. Coordinó la agenda internacional de Albert Rivera y trabajó codo con codo con Luis Garicano. Una cara joven, fresca, apartada del ruido y de las polémicas internas y con un perfil creíble y solvente. Es la descripción en la que coinciden diversos dirigentes de Ciudadanos. Vázquez, por el momento, se resiste a dar un paso al frente.

Las primarias: 11 y 12 de enero

Tienen poco tiempo para decidir. La situación ahora mismo es la siguiente: Arrimadas asegura que si Bal no retira su candidatura encabezará una lista para las primarias; el abogado del Estado no está dispuesto a ceder a lo que considera un "chantaje" y no se ha movido un ápice; solo cabe una tercera vía para evitar el choque. Los afiliados votarán los próximos 11 y 12 de enero. El plazo para presentar candidaturas termina el 30 de diciembre y se hará campaña del 2 al 10 de enero.

Asamblea General: 13, 14 y 15 de enero

Inmediatamente después, los días 13, 14 y 15 se celebrará la Asamblea General extraordinaria. Una cita que está pensada para ratificar la catarsis de Ciudadanos y emprender un nuevo rumbo como partido, con las elecciones locales y autonómicas en el horizonte cada vez más próximo.