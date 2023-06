El exdirigente de Podemos Pablo Bustinduy se une al equipo de campaña de Sumar

El exdirigente de Podemos y profesor universitario Pablo Bustinduy se incorpora al equipo de campaña de Sumar, el proyecto político liderado por Yolanda Díaz, de cara a las elecciones generales adelantadas al 23 de julio.

Bustinduy fue portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y diputado de Podemos por Madrid. Además, fue el responsable de política exterior de la formación morada.

Desde Sumar destacan que han "aspirado, desde el comienzo de este movimiento ciudadano, a integrar a todas las personas que demuestran desde su ámbito profesional y la sociedad civil su inteligencia y su compromiso con la transformación de nuestro país".

Bustinduy formó parte del equipo fundador de Podemos en 2014, donde ocupó la Secretaría de Relaciones Internacionales de la formación morada y diputado desde 2016 a 2019 cuando abandonó la primera línea de la política institucional tras la crisis interna en Podemos.

Durante estos últimos años, Bustinduy ha sido profesor de relaciones internacionales, ciencias políticas y filosofía en la Universidad de Columbia, New York University y el City College of New York. También colabora de forma periódica en Público.



Reacciones de Isa Serra y Alberto Garzón

La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha destacado Bustinduy es una persona "valiosa" para el espacio de la izquierda y ha dado su "enhorabuena" a Sumar, dado que atesora un "enorme reconocimiento" y "experiencia" en el ámbito internacional.

De esta forma, ha remarcado que su voluntad es lograr un acuerdo con Sumar para la unidad de la izquierda de cara al 23J, para confiar en que en el marco de esa confluencia se encontrarán con Bustinduy.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha desgranado que el exparlamentario es una "de las cabezas mejor amuebladas y con más lucidez del panorama político español".

"Sus intervenciones en el parlamento fueron memorables y por ello obtuvieron un reconocimiento unánime. Es una gran noticia que se una al equipo de campaña de Sumar", ha planteado el también ministro de Consumo, que también colabora con el equipo de economistas del partido instrumental registrado por Díaz.