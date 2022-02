El éxito de Soria Ya levanta las expectativas de las plataformas de la Andalucía vaciada

El éxito siempre arrastra. El 42% de votos que ha sacado Soria Ya en las autonómicas de Castilla y León ha disparado las expectativas de las plataformas que, también en Andalucía, han ido creándose al calor de la despoblación y de los problemas de la zona interior de la comunidad. El malestar que existe en la Andalucía Oriental hacia, sobre todo, Sevilla, donde se ubica la Junta de Andalucía, es otro factor que está sobre la mesa.

Aunque ninguna encuesta ha detectado por el momento la presencia de partidos provinciales en el próximo Parlamento, nadie puede descartar que lo hagan por el profundo malestar que existe en variadas zonas de Andalucía, donde, al igual que en Soria, existe una sensación de abandono desde hace mucho tiempo. También por el efecto de arrastre entre unas elecciones y otras.

En Jaén, en Huelva, en Granada, en Almería… emprendedores locales, comerciantes, asociaciones de vecinos, familias preocupadas por la emigración y la falta de oportunidades para su descendencia llevan un tiempo formando plataformas, que ahora estudian sus posibilidades de presentarse a las próximas autonómicas. Al menos en Jaén, Huelva y Granada habrá candidaturas y, aunque aún no han dado el paso, hay movimientos, unos con más cuajo, otros con menos, en todas las provincias.

En Andalucía, aunque la Comunidad gana población, existen desde hace años problemas serios vinculados a la despoblación bien identificados desde hace por lo menos un lustro. "Los datos de saldo vegetativo en Andalucía, junto al hecho de que no ha desaparecido ningún municipio y el fuerte desarrollo de la agricultura en algunas zonas de la comunidad, han contribuido a que se excluya Andalucía del debate sobre los problemas de despoblación en España, trasladando la falsa idea de que no existe ese problema en nuestra comunidad autónoma. La realidad es que más de la mitad del territorio andaluz viene padeciendo este problema desde hace años, y ya empieza a ser muy grave en algunas zonas", asegura la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en un informe de finales de 2018.

Añade este estudio: "Los problemas de despoblación afectan a la mitad de los municipios andaluces, inciden en la mitad del territorio de Andalucía, y se agravan en los municipios rurales con población inferior a 5.000 habitantes, afectando a dos de cada tres de estos municipios". Agrega, la FAMP: "En Andalucía se dan simultáneamente, en territorios bastante definidos, los dos tipos de retos demográficos. En el valle del Guadalquivir y la costa crece la población enfrentando el reto de gestionar la concentración de habitantes y la demanda intensiva de servicios, en tanto que el resto del territorio presenta problemas de despoblación y se enfrenta al reto de gestionar la dispersión de la población y la dificultad para acceder a los servicios o las infraestructuras".

El resultado de Soria Ya ha causado un tremendo impacto. "Lo que queremos es poner en el mapa esta situación. El reto demográfico ha entrado en la agenda, buscamos el equilibrio territorial y convergencia socioeconómica. Se trata de inversiones, de infraestructuras y de servicios, del olvido de todo este tipo de cosas", afirma a Público Juanma Camacho, de Jaén Merece Más (cofundadora de España Vaciada) que ya tiene decidido ir a las elecciones, a las próximas autonómicas. En Jaén, también existe Levanta Jaén. Las plataformas tienen discrepancias ideológicas también. No son compactas y cohesionadas.

También Por Huelva, en el extremo occidental de Andalucía, se prepara para dar el salto electoral. "Enhorabuena a Soria Ya, UPL y Por Ávila por sus resultados en las elecciones en las autonómicas de Castilla León. Nos han demostrado que el único camino es tener nuestra propia voz, que no es tirar el voto como dicen algunos. Onubenses, os esperamos en las andaluzas", escribía la plataforma en sus redes sociales.

El ingeniero Joaquín de la Torre es su cara visible. "Ya no hay excusas para no apoyar al único partido de la provincia de Huelva. Los partidos provinciales se consolidan tras el fracaso del bipartidismo, y aún más de los extremos. No contamos para ellos", escribió en su cuenta de Twitter.

El problema de la despoblación es palpable en Huelva: la Diputación ha creado hace unos meses la figura del Comisionado para el reto demográfico. "El 35% de los municipios de Huelva están en riesgo de despoblación y el 20% en riesgo severo", afirma el documento en el que el organismo provincial resume la problemática. "El 55% de los municipios de la provincia de Huelva (44 municipios) han perdido población desde el año 2000", se añade. Todos ellos son menores de 5.000 habitantes (salvo un municipio que supera los 5.000 habitantes por los pelos: es Nerva, con 5.169 habitantes).

Malestar en Andalucía Oriental

El PSOE es en Andalucía el partido más arraigado en las zonas rurales y, según dijo su secretario de Organización, Noel López, en una rueda de prensa, no les "preocupa" el resultado de Castilla y León. "Vamos a trabajar con todas las administraciones para paliar esas deficiencias, ya sea con la Junta de Andalucía o exigiendo al Gobierno central. Creemos que la igualdad debe residir" en cualquier parte, ya sea en el "mundo rural o en las ciudades", dijo, según recoge Europa Press.

Otras fuentes socialistas indicaron a Público que sí se mira con atención lo que pueda pasar en Jaén, una provincia muy mimada por el PSOE en otros tiempos, y en la que el malestar es enorme. Las plataformas en esta provincia están muy arraigadas en el territorio a cuenta de las sucesivas decepciones. No es solo el PSOE el que observa con atención estos movimientos, también lo hacen Unidas Podemos, y Ciudadanos y PP: hay quien cree que Jaén Merece Más podría servir para, incluso, frenar a Vox en Jaén, porque parte del voto del desencanto podría ir ahí.

La implantación del plan Colce (Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército), en Córdoba y no en Jaén, una decisión del Gobierno de Sánchez que ha acabado en los tribunales, ha sido la gota que colmó el vaso en una provincia, ubicada en el paso entre la meseta y Andalucía en la que llueve sobre mojado, después de la decadencia de Linares y de lo que allí llaman "la cobra del AVE", que, para llegar a Granada, al sur, no pasa por la provincia. Va directamente desde Córdoba.

En Andalucía Oriental, así, existe un profundo malestar y desafección con Sevilla, a cuenta de las infraestructuras y las inversiones, que ha llevado incluso a plantear al modo de UPL en León un desenganche de la Comunidad Autónoma y aumentar el poder de las instituciones propias. César Girón, de Juntos por Granada, le pone rostro a este movimiento. "Estamos ultimándolo todo y adoptaremos la decisión en breve en una asamblea. Todo parece indicar que si [nos presentaremos]", indica a Público.

Movimientos de este tipo de independencia también han surgido en Almería (Acción por Almería), a cuenta de las conexiones –el tren–, de la economía y de la idiosincrasia propia de la zona, pegada al Levante. Sin embargo, aún es pronto para saber si también habrá candidaturas mínimamente sólidas en las próximas autonómicas.

"Esto es muy sencillo. Cuando una provincia está muriéndose se agarra a quien lucha por ellos, les tiene en cuenta y así entra en las negociaciones. Nos reciben y nos atienden muy educadamente, pero no se soluciona nada. En Huelva y en Granada están haciendo cosas. Todas las provincias marginadas, todas, se darán cuenta de que si siguen en ese camino, solo les queda esto. Así, empezarán a despertar y existir, tendremos una nación más justa y las inversiones equilibrarán la economía de los territorios. La gente no tendrá que emigrar y tendremos voz", afirma a Público Juan Afán, de Jaén Merece Más.

Sobre las acusaciones de cantonalismo, su compañero Camacho asegura que existe "un criterio integrador común, de cohesión, que llevará a mayor igualdad entre españoles".