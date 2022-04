Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar arroparon sin fisuras a Alberto Núñez Feijóo y le instaron a no fallar. "Necesitamos generosidad, ambición y responsabilidad. No podemos fallar y estoy seguro que no vamos a fallar" dijo Aznar, que entró vía telemática, debido a su positivo por covid. "Quiero pediros que acompañéis a Alberto Núñez Feijóo, como a mí. No más. No es posible, con que le apoyéis tanto como a mí, ya será muchísimo, y no se puede más", dijo por su parte Rajoy.

Aznar abrochó un discurso contundente en el que recordó el Congreso de Sevilla de 1990 en el que Manuel Fraga lo apoyó a él, mientras rompía su carta de dimisión, "sin tutelas ni tutías", y arropó sin fisuras a Alberto Núñez Feijóo y le instó a no fallar. Dijo Aznar: "Fraga rompió la carta a su estilo. Yo soy solo un expresidente pero si me lo permitís, quisiera romper simbólicamente esa carta que, Alberto, no tienes que escribir. [Pido] unidad y apoyo claro y decidido para esta etapa de nuestro partido".

Rajoy abundó en la misma idea: "Este partido llega a este congreso unido. No es una unidad forzada, ni lograda por la uniformidad. Este congreso es fruto de un diagnóstico compartido y la mejor solución a ofrecer a los españoles. Y como entramos unidos, volvemos siendo mejores y más ilusionados. Eso tiene que ser un motivo de esperanza para todos. El PP tiene que ser el punto de encuentro para la sociedad española".

Otra idea que compartieron los expresidentes fue la de la responsabilidad. "Los socialistas siempre estropean lo que hemos conseguido arreglar. En dos ocasiones hemos salvado a España de la bancarrota y me temo, Alberto, que te va a tocar hacer lo mismo una vez más", afirmó Rajoy.

"El para qué es el proyecto que proponemos a los españoles: es la responsabilidad. No jugamos a la chica. Éramos y somos un partido de mayorías. Jugamos a la grande. La apuesta es irreversible. Alberto, no necesitas ningún consejo, puedes tener la confianza de que este partido responde, y este partido responde como una pieza, imbatible. Lo vas a dirigir y estará detrás de ti", manifestó Aznar.

"La voz de los ciudadanos –agregó el expresidente– es la materia con la que se hace política. España necesita ser rescatada de este naufragio político, económico en el que estamos. Puede parecer que los populismos están cerca de los ciudadanos, pero no es verdad: están cerca de su malestar, aspiran a prosperar con él, ofrecen ruido, no soluciones: no hay futuro para España en el radicalismo. Seguimos centrados en la libertad".

Palabras para Pablo Casado

Ambos tuvieron un recuerdo para Pablo Casado, el presidente saliente. Dijo Aznar: "Cuando la política muestra su lado más duro, tenemos que ir al afecto y agradecer los esfuerzo de otros, tenemos que salir dejando atrás los errores, pero no a las personas. Pablo dio el paso cuando tenía que darlo, se hizo cargo de la responsabilidad, ha tenido que hacer frente al gobierno más sectario y radical que ha tenido España. Gracias, Pablo, por tu esfuerzo, donde quiera que estés".

Y Rajoy: "Casado, valoro su entrega, dedicación coraje y entusiasmo, muchas gracias. Todos debemos asumir todo nuestro legado, para repetir lo bueno y para corregir lo malo. Aquí no hay adanes".