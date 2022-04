Casado deja su escaño en el Congreso y abandona la política

Pablo Casado despejó las dudas sobre su futuro dentro del PP y anunció que deja su escaño en el Congreso y que renuncia a cualquier responsabilidad política en el partido. "Es mejor dar un paso al lado", aseguró Casado ante los 3.100 afiliados asistentes al Congreso extraordinario de Sevilla. "Me voy pero volveré para todo lo que necesitéis", dijo el presidente saliente del PP.

"Nos hemos dejado la piel y desde hoy abrimos una nueva etapa en el partido y seré el primero en respaldar a un buen amigo. Querido Alberto, podrás contar conmigo siempre. Mientras tanto, mantendré la prudencia y discreción castellana que seguro que sabes apreciar. Vas a contar con personas de mi equipo, que te llevará a la presidencia del gobierno de España. Es mejor dar un paso al lado y dejar mi escaño. Me voy pero volveré para todo lo que necesitéis. Tomo esta decisión con el deber cumplido. Se lo debo a mi familia. Quiero devolver el tiempo que la política les ha quitado", dijo Casado. El presidente saliente levantó al auditorio.

Antes del anuncio de su despedida, el expresidente afirmó que lo había pasado mal: "Un mes agridulce que comenzó con un sentimiento de injusticia superado luego por uno de profunda gratitud. Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático, poniendo mi mandato a vuestra disposición".

Casado reivindicó su labor y su gestión al frente del PP: "En julio de 2018 acabábamos de sufrir una moción dolorosa. Juntos hemos conseguido en apenas 3 años pasar de ser la tercera fuerza política a ser la primera después de una dura travesía en el desierto. Volvemos a ser la casa común del centro derecha. Hemos plantado cara al populismo, de izquierda y de derecha".

"Hemos construido –agregó– un ambicioso programa de gobierno. Somos la buena política, de ideas y soluciones, frente a la nueva política líquida de radicalismo y de escaches. Somos la tercera España, la razonable y la moderada", dijo.

Casado también defendió, sin citarlos, los últimos hechos que le acabaron por costar el cargo: "Yo siempre he dicho la verdad, costara lo que costara, me enfrentara a quien me enfrentara. Puedo decir que estoy muy orgulloso de ello". Y añadió: "Todo ha merecido la pena, cualquier cicatriz es la huella del esfuerzo que conlleva trabajar por los españoles".