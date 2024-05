Podemos exprime en las europeas su trayectoria para situarse de nuevo en la carrera por la hegemonía de la izquierda

Podemos lleva preparándose para las europeas desde diciembre de 2023. Pocos días después de tomar la decisión de salir del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, dando por zanjada su tortuosa relación con el proyecto liderado por Yolanda Díaz, la formación morada convocó a su militancia a un acto en el Palacio de la Prensa de Madrid.

El objetivo, trasladaban entonces desde la organización, era el de reencontrarse con sus bases para obtener la fuerza necesaria con la que afrontar el nuevo ciclo político, después de que dejaran de formar parte del Gobierno de coalición y de quedarse con cinco diputados (más tarde fueron cuatro, tras la salida de Lilith Verstrynge del partido) en el Grupo Mixto.

En ese cónclave, en el que Belarra y las principales dirigentes del Podemos estuvieron arropadas por más de mil militantes, según la organización, la secretaria general le pidió a su número dos, Irene Montero, que aceptara ser su candidata a las elecciones europeas de junio, una oferta que la exministra de Igualdad aceptó, y que después refrendaron las bases.

Desde ese momento, la mirada de Podemos ha estado puesta casi en exclusiva en estos comicios. Participaron, sin buenos resultados, en las elecciones de Galicia y de Euskadi, y rechazaron presentar candidatura propia en las catalanas tras no alcanzar un acuerdo de coalición con Catalunya en Comú.

En la formación morada ven las europeas en clave ideológica y del futuro del continente, y el objetivo en este sentido pasa por frenar a la ultraderecha, ampliar derechos con una agenda progresista, y avanzar en la paz en un mundo global en conflicto.

"Poner en pie una izquierda transformadora"

En este sentido, el partido ha desplegado un ambicioso programa electoral bajo el epígrafe Por un futuro de paz y derechos, con medidas feministas (como la legalidad y gratuidad del aborto en todo el territorio europeo) y con ejes clave como la vivienda (con la propuesta de prohibir que los fondos buitre puedan adquirir más vivienda en suelo europeo).

Pero en Podemos no esconden que el objetivo de estas elecciones va más allá de sus propuestas y su proyecto para la UE. "El objetivo no sólo es construir una Europa de paz y con derechos, que ahora mismo no forma parte de la hegemonía ni en nuestro país ni en el conjunto de Europa, sino también volver a poner en pie en España a una izquierda verdaderamente transformadora", defendió la propia Belarra durante el acto de presentación del programa.

En Podemos son conscientes de que esta será la primera ocasión en la que se medirán con Sumar en un proceso con circunscripción única y en todo el territorio. En este sentido, consideran que el hecho de no haber celebrado primarias en el proceso de configuración de la coalición que Díaz lideró a las elecciones generales (de la que formaba parte la formación morada) hace imposible saber qué fuerza real tenía cada espacio.

Los de Belarra confían mucho en el perfil de su candidata, Irene Montero, y en la reputación europea que se granjeó como ministra de Igualdad en la anterior legislatura, con hitos legislativos feministas y de igualdad LGTBI como la ley del sólo sí es sí o la ley trans.

La brecha en el bipartidismo y el legado del primer Gobierno de coalición

El partido exhibirá su legado durante la campaña en dos sentidos: como la formación que abrió una brecha, de momento insalvable, en el bipartidismo, por un lado; y como la formación que rompió la cláusula de exclusión de la izquierda transformadora en el Gobierno estatal, por otro.

"Pedro Sánchez cambió un gobierno de transformación por un gobierno de titulares", expresó Belarra hace unos días, en referencia a los escasos avances legislativos que, a su juicio, ha producido el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar. Podemos ve las europeas como una oportunidad de volver a la carrera por la hegemonía de la izquierda alternativa.