La falsa exclusiva de riojas y langostinos del Ministerio de Trabajo: cantidades casi idénticas a legislaturas anteriores

El pasado fin de semana, en las redes de miembros del Partido Popular y Vox y cuentas afines a estos partidos se viralizó una no noticia como si fuera un auténtico escándalo. Todo comenzó con un titular tendencioso, vendiendo la documentación de un concurso público como una exclusiva y omitiendo datos fundamentales.



La supuesta exclusiva que dio origen a todo el revuelo decía: La lista de la compra del Ministerio de Trabajo: 4.000 botellas de Rioja y 200 kilos de langostinos. Este titular era recogido en redes sociales como un escándalo mayúsculo a pesar de que apenas ha variado esta "lista de la compra" en las últimas legislaturas y rápidamente otros digitales de fake news como Periodista Digital se hicieron eco puliendo el discurso: La cafetería 'gourmet' del Ministerio de Yolanda Díaz y Twitter despedaza a Yolanda Díaz por la ostentosa lista de la compra del Ministerio de Trabajo.



Vayamos por partes. ¿Es una cafetería gourmet en el Ministerio de Trabajo? Efectivamente esta cafetería-comedor para los empleados públicos se encuentra en la sede del Ministerio de Trabajo, pero es de uso común para los funcionarios de otros cuatro ministerios (Transportes, Transición Ecológica, Sanidad y Consumo) además del personal de organismos públicos vinculados a Trabajo y de los policías y guardias civiles que prestan servicio en Nuevos Ministerios.



Además, los productos de los que hablan no son gourmet, pues omiten que las botellas de Rioja que mencionan tienen un coste de 2,80 euros por botella, y el marisco es congelado. De los 120 kilos de gambas, 80 son precocinados en gabardina. Tampoco diferencian entre merluza congelada y merluza fresca... Todo ello, unido a la propia redacción del texto y del titular, otorga una falsa sensación de productos de lujo pese a que si obviamos las bebidas alcohólicas es lo que podríamos encontrar en un comedor escolar.



¿Esta "lista de la compra" es una novedad?

Desde Público hemos rastreado y analizado las compras de las dos legislaturas anteriores (2017 con el PP de Mariano Rajoy, 2019 con el Gobierno del PSOE en solitario y 2022 con Yolanda Díaz al frente del Ministerio). Lo que nos hemos encontrado no es ninguna sorpresa, pues la lista de la compra es muy similar tanto en los productos adquiridos como en las cantidades.

En 2017, durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, e adquirieron 400 botellas más de vino de Rioja aunque 700 botellas menos de blanco de Rueda. Respecto a la "merluza", son 55 kilos más durante este año aunque en 2017 se adquirieron 150 kilos más de gambas.

En 2019, antes de que Yolanda Díaz accediera al Ministerio de Trabajo, las similitudes son aún mayores; pues las cantidades de botellas de vino (tanto el tinto Rioja como blanco Rueda) son idénticas; al igual que las cantidades de gambas, merluza, langostinos…

Todo esto, recordemos, revestido como si fuera una exclusiva, pese a tratarse de los pliegos del concurso público, y como un escándalo, pese a que la "lista de la compra" es prácticamente idéntica a la de años anteriores.

¿Quién publica la falsa “exclusiva”?

La supuesta exclusiva de esta no noticia fue publicada por el digital El Debate. Para saber quién está detrás de este digital, como viene siendo habitual, acudimos a su sección "Quienes Somos" donde explican que son "herederos del periódico del mismo nombre que se convirtió en uno de los grandes diarios españoles del primer tercio del siglo XX" y que está "impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas". ¿Y cuál es la historia de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)?

Tanto esta asociación como el periódico El Debate de inicios del siglo XX apoyaron firmemente el golpe de Estado fascista del 36 y entre sus miembros había al menos seis ministros franquistas (Alberto Martín Artajo, José Larraz López, José Ibáñez Martín, Joaquín Ruiz-Giménez, Fernando María Castiella y Federico Silva Muñoz), el fundador de las JONS Onésimo Redondo, altos cargos eclesiásticos durante la dictadura, y miembros de Fuerza Nueva como su fundador Blas Piñar.



Más recientemente encontramos a algunos de sus miembros entre las listas de Vox; como es el caso de Agustín Rosety Fernández de Castro (cabeza de lista en 2019 en Cádiz), Francisco José Contreras (número tres por Sevilla en las autonómicas andaluzas y que junto con Javier Ortega Smith y Rafael Bardají formó parte del equipo que negoció la investidura de Moreno Bonilla). Pero también se encuentran entre sus filas otros cargos políticos del Partido Popular como fueron en su día Jaime Mayor Oreja o Eugenio Nasarre.



También son propietarios de la universidad privada San Pablo CEU y entre 2006 y 2010 Alfonso Coronel de Palma (expresidente de ACdP) fue presidente ejecutivo de la cadena COPE, en una de las épocas más agresivas de la cadena propiedad de la Conferencia Episcopal.



Tras la publicación de este medio con hondas raíces reaccionarias y antidemocráticas ardieron las redes de la derecha: "El departamento de Yolanda Díaz gasta 824.395€ en surtir sus cocinas"; "Pagamos nosotros y la Yoli lo disfruta"; "Mientras los sindicalistas se lo zampan España tiene un paro juvenil del 30%"; "Los que dicen que te aprietes el cinturón"; "Como buena sindicalista"; "Como se lo pasan en el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz"...



Tuits más retuiteados. — Herramienta Tremdsmap

Tanto entre los los tuits más retuiteados como entre los principales nodos en los gráficos de interacción en esta conversación encontramos a miembros de primera línea del Partido Popular madrileño como Toni Cantó, Daniel Lacalle o Almudena Negro y de Vox como Jaime Berenguer.



Gráfico de cuentas con mayor impacto. — Herramienta: Gephi

Pero también encontramos a las estrellas de la difusión de desinformación en redes como EmpresarioVOX, Capitán Bitcoin, Diego de la Cruz, La Reunión Secreta… Además aparecen en la difusión, retuiteando a estas, las mismas cuentas automatizadas (bots) de siempre con patrones de números similares de seguidores y seguidos, cientos de miles de tuits y una actividad centrada en el retuit a cuentas diana (marcadores de actividad automatizada).



Distribución temporal y listado de cuentas que retuitean. — Herramienta propia

Y es que 'el relato de las gambas' es ya un clásico para criticar a la izquierda y lo hemos visto replicado durante las manifestaciones del "mundo rural" (acaparadas principalmente por organizaciones en favor de la caza) y en el paro patronal del transporte.



Las herramientas de la desinformación: el caso Nómina

El humorista Facu Díaz, que analiza desde su incisivo punto de vista todo lo que pasa a su alrededor en el espacio Buenos días in the morning de Twitch, terminó por estallar durante su programa ante el enésimo caso con los mismos protagonistas y el mismo método. Fue entonces cuando decidió actuar "desde la comedia".



Durante el transcurso de su programa ideó un nombre con gancho (el caso Nómina), se inventó un medio para el que supuestamente trabaja (El Progreso Progresista), tomó un documento público (la nómina de la diputada autonómica del PP Almudena Negro, quien participó en esta campaña de desinformación y suele hacerlo en tantas otras), le puso una marca de agua (al igual que hizo Alvise Pérez con este documento público "exclusiva" de El Debate y en tantas otras ocasiones) y procedió a su publicación en redes sociales siguiendo el manual de la desinformación: "Los medios no te cuentan que @almudenanegro se embolsa cada mes casi 5.000 euros de dinero público".

Enseguida prendió la gasolina y sus seguidores comenzaron a retuitear, citar y comentar la no noticia mientras él analizaba en directo las primeras reacciones a su performance. Almudena Negro había mordido el anzuelo: "¿Y a éste qué le ha molestado ahora? ¿Y por qué va tan mal en matemáticas? Lo que dice y lo que publica, que, por otra parte es público, no cuadra. 🤣🤣🤣🤣".



Negro estaba desatada y contestaba a todas las menciones, incapaz de darse cuenta de que no era más que una crítica a lo mismo que ella estaba haciendo: convertir en noticia viral algo que no es una noticia; como ya hemos expuesto anteriormente.



Una hora después publicaba una entrada en su blog: "28 de marzo de 2022. Mediodía. Se me ocurre entrar en mi cuenta de Twitter y me encuentro con más de 500 tuits que me mencionan. Un supuesto periodista-comunista, llamado Facu Díaz, de esos que moran por Podemos, ha decidido poner un tuit". Prosigue tratando de explicar lo que ya era obvio en la propia publicación de Facu Díaz, no son 5.000€ sino 4.400€ (el redondeo muy al alza es otro de los métodos habituales en este tipo de campañas) y esta cantidad sería solo de salario bruto, pues el salario neto es de 3.484,64€ tal y como viene reflejado en la misma imagen que publicaba el cómico (esta es también una característica habitual de muchos bulos en los que el titular y la prueba no concuerdan sin un poco de imaginación). El giro loco de guión no tarda mucho en llegar, pues sólo estamos en el segundo párrafo: "Luego llegan los impuestos y esas cosas que nos pasan a todos los que tenemos la suerte de tener empleo en la España socialcomunista", como si el IRPF fuera un invento de Sánchez.



El artículo continúa exponiendo lo obvio, tal y como debemos hacer constantemente los periodistas que nos dedicamos a desmontar bulos. Tras esto lanza sus hipótesis: "El motivo del ea, ea, ea, el comunista se cabrea". Comienza preguntándose "qué bicho les ha podido picar ahora a los comunistas", se lamenta que "me tienen enfilada desde hace lustros por mis críticas" (ignorando que tal vez sea por los cientos de bulos que comparte) y "de repente", recuerda, "este fin de semana me hice eco, literal, de una noticia publicada en un medio digital, en el que se contaba que el comunista y chulísimo ministerio de Yolanda Díaz habría comprado cuatro mil botellas de vino de La Rioja, 120 kilos de gambas y 200 kilos de langostinos". Y sentencia: "Por cierto, está fatal eso de lanzar campañas de acoso en redes".



Tras ella se hizo eco El Debate fusilando las pesquisas y valoraciones de Negro: "Almudena Negro, diputada del PP, denuncia acoso de trolls de Podemos tras compartir una exclusiva de El Debate". Ninguno de ellos se da cuenta que esta performance no es más que una réplica de lo que ellos han hecho con el concurso público para la cafetería del Ministerio de Trabajo.