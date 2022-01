Radiografía de los bulos contra Irene Montero y Garzón para tapar la corrupción del PP y los buenos datos de empleo

El día 4 de enero se daban a conocer los datos de empleo de diciembre, que indicaban que se cerraba 2021 como el año con mayor recorte del paro de la historia. Ese mismo día, la UCO concluía que el exministro del PP Eduardo Zaplana había blanqueado más de 16 millones de euros a través de las cuatro empresas de sus testaferros, pero, ¡oh casualidad!, el día anterior la derecha lanzó dos bulos a la tarde, allanando el camino para enterrar la actualidad informativa que no le beneficiaba en nada.

Una vez analizada la evolución de los hechos, todo parece encajar en un plan coordinado. El día 3, la web Cárnica –perteneciente a la empresa C de Comunicación–, dedicada a mejorar la comunicación de empresas del sector cárnico, saca un titular manipulado de una entrevista a Garzón en The Guardian publicada semanas atrás, donde aplaudía la ganadería extensiva por la calidad de sus productos y su sostenibilidad. Por el contrario, en el caso del sistema intensivo de macrogranjas, además de no ser sostenible, sus productos son de peor calidad y perjudica a la ganadería autóctona.

Grafo realizado con Gephi con los más de 100.000 tuits mencionando a Garzón los días 3 y 4 de enero. — JULIÁN MACÍAS

El titular decía: Garzón afirma que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. A pedir de boca para que, de manera coordinada, la misma tarde del día 3 decenas de diputados, senadores y presidentes de comunidades de PP y Vox difundieran el artículo ad hoc pidiendo su dimisión, entre ellos Mañueco, Rafa Hernando o Zoido. Al día siguiente continuaron en esa misma línea centenares de cargos públicos, así como las redes oficiales de PP, Vox y Ciudadanos. Incluso aparecieron barones del PSOE como Lambán y Page pidiendo la dimisión de Garzón.

Objetivo conseguido según lo planeado: apenas se habla de los excelentes datos económicos y de la enésima corruptela del PP. Centenares de titulares en diarios, teles y radios, más de 100.000 tuits con la suma de trollstars, periodistas, medios y la difusión de miles de bots con la misma narrativa del titular manipulado. Entre la nube de palabras más usadas no aparecían ni "macrogranja" ni "ganadería intensiva". Victor Píriz (PP) mostraba carne ibérica; sindicatos agrarios como la UPA o el propio Lambán, que están contra las macrogranjas, piden la dimisión del Ministro de Consumo.

Nube de palabras más usadas en las 140.000 publicaciones digitales en medios y redes sociales mencionando a Garzón. — Julián Macías

Simultáneamente, con el mismo método de difusión y de método, se recupera un bulo del pasado y se le busca el titular que pueda ser más llamativo: "Irene Montero multiplicó por 100 su patrimonio".

Ya el 26 de marzo de 2021, Ok Diario titulaba: La fortuna de Irene Montero en 7 años: entró en política con una beca y 12.000€ y ahora declara 629.969€. En esta ocasión el disparador fue la pregunta del diputado del grupo mixto Pablo Cambronero, quien tras dejar Ciudadanos pasó a militar en el programa de Javier Negre, Estado de Alarma, como colaborador y difusor de bulos.

En este caso el mecanismo no fue contratar a una empresa para crear un titular, sino inventar una cuenta de Twitter llamada @CongresoEscucha el pasado 21 de diciembre junto a Carles Enric, otro conocido difusor de bulos y colaborador de Negre para, supuestamente, recoger preguntas de la ciudadanía y hacerlas en el Congreso.

Una de sus primeras acciones fue hacerse eco de la falsa agresión denunciada por el propio Negre y que tan sólo un minuto después de la publicación del tuit desde la cuenta personal de Carbonero replicaba palabra por palabra.

Con esta simulación Carbonero inventa la pregunta supuestamente hecha por la ciudadanía con el titular que resultara más llamativo, aunque fuera falso, para pedir investigar una información que es pública desde hace meses y que es accesible para todo el mundo en la web del Congreso.

Una vez más, decenas de medios como Ok Diario, Voz Pópuli, The Objective, Estado de Alarma, Periodista Digital, El Español, La Razón o la COPE replican el titular falso, no publican el enlace a la información del Congreso y no mencionan que la subida del patrimonio, muy inferior del titular, es por la herencia del fallecimiento de su padre, tal y como hicieron los fact checkers de Maldita.es.

Ampliación de bulos mediante 'bots' y 'trollcenters'

Uno de los elementos habituales de las campañas de desinformación consiste en lo siguiente: una vez que la matriz de opinión formada por periodistas, políticos o trollstars emiten los mensajes que alguien quiere viralizar, estos son seleccionados para difundirse masivamente a través de una matriz de difusión formada en gran parte por cuentas automatizadas o trollcenters de personas reales que manejan una gran cantidad de cuentas falsas.

Antes de que los diarios de fake news sacaran la publicación, el usuario @TesinSin, una cuenta con innumerables mensajes de apología del franquismo, hizo un tuit que fue retuiteado por más de 2.000 cuentas, al igual que el de Cambronero.

Capturas de los tuits de la cuenta franquista que lanzaron con mayor fuerza el bulo en redes. — J. Macías

Al analizar las interacciones de estos tuits, así como otros con gran número de retuits, hay varios indicios de que cuenta con una fuerte presencia de actividad automatizada. Uno de esos primeros indicios que observamos es la alta presencia de cuentas en las cuales coinciden en franjas muy similares de "seguidores" y "seguidos". Si abrimos estas cuentas, podemos ver que casi todas publicaron cientos de miles de tuits, publican varios tuits por segundo y son seguidas por la cuenta de Yusnaby o John Squire (antes JuanFran Escudero).

Tras esta inyección artificial, la gráfica de frecuencia de RT pasa a tener un patrón de linealidad que implica una intensidad de tuits por minutos similar por un prolongado tiempo, habitual por la programación de los indicadores temporales de retuit.

Distribución temporal de los RTs realizados al tuit de Pablo Cambronero difundiendo el bulo contra Irene Montero. — J. MACÍAS

Tal y como explica Enrique Rodríguez, propietario de N70 –empresa dedicada a la oferta de servicios de bots y trollcenter–, esto se produce porque las cuentas se automatizan no solo para hacer retuits a cuentas o tuits diana, sino también para crecer en seguidores siguiendo a cuentas y dejándolas de seguir a las que no les devuelve el follow.

Distribución temporal de los RTs realizados al tuit de @TesisSin. — J. MACÍAS

Otro de los tuits con mayor impacto es el de Jano García, miembro relevante de la matriz de opinión digital de la ultraderecha en España, economista neoliberal, director de El Liberal y tertuliano frecuente en programas como El Cascabel (13TV), Espejo Público (Antena3), Horizonte de Iker Jiménez (Cuatro), o Estado de Alarma, entre otros.

Distribución temporal de los retuits recibidos. — J. MACÍAS

Como rúbrica para cerrar la jornada, publica en el mismo tuit los dos bulos. Este logró 6.000 retuits en pocas horas gracias a la matriz de difusión, y por la que volvemos a observar el patrón de linealidad y mismo tipo de cuentas.

Tuit de Jano García. — J. MACÍAS

Microsoft te ofrece decenas de veces el bulo en su navegador

Curiosamente, Microsoft News fue el anterior empleo del responsable de la publicación en Cárnica, que durante estos días tiene su cuenta de Twitter bloqueada y solo es accesible su información en Linkedin. Allí se refleja que estudió en la Universidad San Pablo CEU, donde se infiltró y operaba El Yunque en España, según los investigadores más relevantes en la materia.

Ambas noticias falsas fueron difundidas varias veces por la cuenta de Twitter de noticias de Microsoft (MSN). Pero lo más increíble es que en este agregador de noticias que la plataforma de Microsoft te muestra en tu navegador o sistema operativo, el día 4 pudimos encontrar más de 20 noticias relacionadas con los ministros Garzón y Montero, pero ninguna sobre los recientes récords en la bajada del paro o en el número de afiliados a la Seguridad Social.

Tampoco encontramos en esta plataforma de Microsoft –que recientemente firmó un acuerdo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Grupo Planeta– ninguna noticia relacionada con el reciente informe de la UCO que asegura que Eduardo Zaplana blanqueó 16 millones de euros junto a cuatro de sus testaferros.

La complicidad de plataformas digitales, cierta manera de hacer política y los medios de comunicación no paran de hacer engordar el monstruo de la mentira como norma dentro de la información que consumimos. Por extraño que parezca, cuando un periodista en directo detiene el uso de la mentira en su programa nos sorprende –como fue el caso de Xabier Lapitz en la televisión pública vasca–, pero también es un punto de esperanza para que todos nos tomemos un poco más en serio parar las fake news de manera tajante como defensa de nuestra democracia.