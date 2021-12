A solo dos días de las elecciones, Chile volvió a convulsionarse tras el llamamiento de Sebastián Izquierdo, un youtuber pinochetista, a los simpatizantes de José Antonio Kast para que se apuntasen como apoderados con el objetivo de hacer trampas y denunciar todos los votos favorables a Boric. Sebastián lideró las manifestaciones del rechazo al proceso constituyente, incluso haciendo vídeos con armas amenazando de muerte a los manifestantes a favor del apruebo o diciendo en otro que su solución sería matar a cinco millones de chilenos de izquierda. Finalmente, ha sido finalmente demandado por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

El mismo día, Magdalena Moncada, jefa de campaña de Kast, usó una imagen de 2019 para acusar de destrozar el metro a los simpatizantes de Boric que acudieron el día anterior al cierre de campaña. Y por raro que parezca no ha sido novedad, pues no ha habido día que no se haya difundido una mentira o manipulación desde el equipo, el entorno, el propio Kast o las miles de cuentas falsas que retuitean compulsivamente los hashtags generados en torno al ataque digital del día.

Y por si el fantasma de Pinochet estuviera poco presente, el día del cierre de campaña falleció su viuda, Lucía Iriart, a la edad de 99 años. Gran parte del discurso en el último acto de campaña de Boric fue para recordar la amenaza a la democracia que supondría la victoria de Kast: "Cuando nos unimos somos mucho más fuertes. Nos unimos para derrotar a la dictadura, nos unimos para tener una nueva Constitución y hoy nos unimos para derrotar al heredero de este Gobierno y del pinochetismo".

También ha resaltado las campañas de odio y mentiras que han sufrido durante todo el proceso electoral. Precisamente, su última franja electoral arrancaba con un dibujo animado de un Pinocho rubio pidiendo a la ciudadanía que "chequee la información recibida" con el hashtag #CuidadoConPinocho.

Si analizamos los elementos de esta campaña, podemos encontrar paralelismos con los que hicieron posible la llegada de Pinochet al Gobierno de Chile y los intentos por mantenerlo en el plebiscito. Desde la financiación de EEUU al golpe militar y a los Chicago Boys hasta la actual financiación de medios, fundaciones y cuadros políticos desde la red Atlas Network, pasando por la reciente visita de Kast a Marco Rubio, que nos retrotrae a los encuentros entre Kissinger y Pinochet.

El apoyo masivo de artistas en esta campaña a Boric recuerda al recibido al no en el plebiscito, así como a la estrategia del miedo a través de mentiras que podemos encontrar en la franja del Sí Por Pinochet de 1988 o en los documentos desclasificados con "campañas alarmistas". En este último caso, el objetivo principal fueron las mujeres, a las cuales se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a sus hijos si ganaba Allende, al tiempo que afiches distribuidos masivamente mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoz y el martillo.

Difusión de noticias falsas durante la campaña electoral

Aunque el bombardeo de noticias falsas fue diario, algunas de las más destacadas fueron:

Boric Drogadicto: En el primer debate, Kast invitó a Boric a hacerse un test de drogas y mostrar el historial clínico. Dándole credibilidad al informe falso de una clínica que supuestamente habría tratado su adicción, y que fue difundido por miles de cuentas, la clínica reportó que ese informe era falso. Posteriormente Boric resolvió el asunto en el debate de la segunda vuelta con los resultados negativos en el test de drogas, que luego publicó en redes, haciéndose su tuit viral con 15.000 retuits, pero al día siguiente volvieron a hacer otra campaña con más de 100.000 tuits diciendo que el informe mostrado en el debate era falso, con lo que la clínica tuvo que emitir un comunicado diciendo que era verdadero.

Fraude electoral: Decenas de canales de Youtube afines a Kast (como Viva Chile, El Vaquedano, Paralelo 33, La Vereda o el exministro de Pinochet Sergio Melnick en el programa de AgriculturaTV) publicaron noticias sobre un supuesto fraude electoral sin pruebas que sumaron más de 400.000 visitas; y que posteriormente tuvieron réplica en el resto de redes. En Twitter se publicaron más de 40.000 tuits mencionando el supuesto fraude, replicando el guion de Trump, Jeanine Áñez o Keiko Fujimori. Si a esto le sumamos un resultado ajustadísimo y al líder digital del rechazo pidiendo a todos los simpatizantes de Kast que se hagan apoderados para hacer trampas, el cóctel está bien servido.

Izkia Corrupta: En la segunda vuelta Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), fue un revulsivo para la campaña de Boric al ser elegida jefa de campaña. Pero que fue contrarrestado por la aparición de innumerables noticias falsas que tuvieron su cenit con la publicación de una noticia falsa que la acusaba de corrupción dentro del Colmed desde el diario El Líbero, de la Fundación Prensa Libre de Atlas Network. Esta fue difundida miles de veces por cuentas como las del propio Kast, Tere Marinovic, Sergio Melnick, Axel Kaiser… y que fue acompañada por el hashtag #IzkiaCorrupta con más de 90.000 tuits, con la acción de bots como @progreB, que publicó más de 1.000 tuits, automatizando retuits cada treinta segundos.

Financiación terrorista: Un clásico que no podía faltar. Sólo hacen falta un tipo random que en un vídeo diga que la campaña de Boric "recibe dinero de Hamás y Hizbulá" y miles de cuentas que difundan el vídeo con #TerroristasxBoric, sumando más de 80.000 tuits. Tanto en esta campaña como en la anterior, Kast no participó, pero sí toda su red de bots y trolstars (como Drez y NatyPatriota, que reciben sus retuits) y, como siempre, Sergio Melnick.

Manipulación de imágenes: Ha sido una constante la creación de informes e imágenes falsas por gran cantidad de cuentas falsas y reales, pero quizás la más llamativa fue la que subió el diputado de Kast y miembro de la Fundación Nueva Mente, Gonzalo de La Carrera, usando una foto de Boric de 2016 en una inundación para ponerla junto a altercados. Otra de las manipuladoras fue la jefa de campaña de Kast, usando en un tuit una imagen del metro destrozado en 2019 haciéndola pasar por actual.

Impacto en redes de los candidatos

Aunque el ruido de la estrategia de Kast tuvo más éxito para marcar la agenda, fue Boric quien más creció en seguidores en todas las plataformas digitales, menos en TikTok y Youtube. Este es un dato relevante desde un punto de vista cualitativo. Los datos de crecimiento de seguidores entre el 22 de noviembre y el 17 de diciembre (cierre de campaña) fueron así:

Instagram: Boric +285K vs. Kast +82K; Twitter: Boric +85K vs. Kast +50K.

Facebook: Boric +31K vs. Kast +17K; Youtube: Boric +5K vs. Kast +9K.

Crecimiento de seguidores en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube de los candidatos durante la segunda vuelta.

Respecto al nivel de interacciones de sus publicaciones durante la segunda vuelta, podríamos decir que Boric casi duplica a Kast en Instagram, lo iguala en Twitter, mientras que Kast casi duplica a Boric en Facebook y Youtube.

En cuanto a TikTok, los vídeos con el hashtag #KastPresidente tuvieron 131 millones de visualizaciones frente a los 103 millones de #BoricPresidente.

Durante el debate electoral televisado de la segunda vuelta, hubo un hashtag usado por más de 50.000 cuentas que publicaron más de 500.000 tuits. La cuenta más retuiteada con diferencia fue la de Gabriel Boric, y el 62% de la conversación le fue favorable. Por el contrario, José Antonio Kast tuvo menor impacto y sólo un 34% del contenido le fue favorable.

Grafo elaborado en Gephi con los tuits que usaron el 'hashtag' #DebateAnatel durante el debate electoral.

Y seguramente esta conversación fuera más orgánica y sin mucha presencia de bots, porque simultáneamente toda la maquinaria de cuentas reales y falsas de Kast tuitearon durante el debate el hashtag #TodoChileConKast, con más de 200.000 tuits y con alta presencia de bots, con más de 50 cuentas que publicaron más de 300 tuits con este hashtag y que, visualizando el vídeo capturado en directo con la herramienta Pulsetuit, podemos comprobar como hay varias cuentas con más de 50 tuits en solo dos minutos y como la tasa de retuits respecto a tuits originales es diez veces superior al número de tuits por minuto de las cuentas más activas, y donde las cuentas más beneficiadas como siempre son las cuentas Drez, PatyPatriota, Equipo Kast y el propio Kast.

Publicidad en Facebook

Por último, analizamos la publicidad en Facebook durante los últimos treinta días. En este período, el gasto de José Antonio Kast y del Partido Republicano suman más de 248 millones de pesos, frente a los 63 millones del equipo de Gabriel Boric. Resulta también llamativo al estudiar la morfología de la campaña que el tipo de publicidad que se patrocina en el entorno de Kast son mensajes de miedo hacia el candidato Boric y no las propuestas propias. Por el contario, lo contenidos de la publicidad de Boric están centrados en su programa.

Grafo elaborado en Gephi con los tuits que usaron el 'hashtag' #TodoChileConKast.

Por otro lado, si vemos las páginas que más dinero gastan el último día de campaña, todas menos la de Boric hacen campaña de miedo contra él, en lugar de propositiva:

Fundación CEA: No imiten a Venezuela, escuchen a Leopoldo López; Con Boric perderás tu inversión.

Educación Libre y Diversa: Está en juego la libertad de elegir la educación que quieres en tu familia.

Luciano Cruz: Antonieta nos cuenta la pesadilla del sueldo mínimo en Venezuela.

El Descueve: #BoricExpropia.

El Baquedano: Boric ratifica expropiación de pensiones.

Martín Arrau: Vota bien, vota Kast.

Nos atrevemos con Kast: ¿Que tus fondos sean tuyos o que te los expropien?

Andrés Molina: Hoy gracias al socialismo en Venezuela abunda la pobreza.

Jorge Guzmán: Escucha a este venezolano, defendamos la libertad y la democracia.

Felipe Kast: Inmigración a Chile, venezolanos.

Fundación para el Progreso: Boric el camaleón y sus volteretas.

Pregúntale a un venezolano (página eliminada): #NoEsLoMismoQuienGobierne.

Es Clave, Chile te necesita: No caigamos otra vez en la misma piedra, Allende ganó por 38K votos.

Páginas de Facebook que más dinero gastaron en Chile el día 16 de diciembre de 2021. Plataforma de Transparencia de Facebook.

En definitiva, un nuevo capítulo de la Operación Cóndor 2.0 del que no sabremos el final hasta la madrugada de este domingo, como muy pronto, y en el que cualquier escenario es posible.