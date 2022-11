La familia de García Caparrós reclama a Moreno que no se "apropie" del 4-D, que es de "todos los andaluces"

En un texto enviado a 'Público', la familia recoge: "Recordarle, señor Bonilla, que las banderas no salieron solas, salieron en manos de los andaluces y que uno de esos andaluces no volvió a casa. Para recordárselo por si se le ha olvidado a estas alturas de tanta lucha". Añade: "Las banderas no salieron solas y uno de esos andaluces no volvió a casa".