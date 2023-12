Feijóo usa la agresión "inadmisible" de Ortega Smith para atacar a Yolanda Díaz por un incidente de hace 10 años

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este jueves su balance político anual. Tras una intervención cargada de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, ha llegado el turno de las preguntas de los medios de comunicación. Al líder de los populares se le ha preguntado por la agresión del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, al concejal Eduardo Rubiño, de Más Madrid.

"Hay comportamientos que no caben, este comportamiento es inadmisible", ha contestado Feijóo. Acto seguido, ha usado esta condena para atacar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. El presidente del PP ha recordado cómo cuando era presidente de la Xunta de Galicia "vino un diputado del segundo partido de la Cámara a insultarme a mi escaño y pegar un puñetazo encima de mi escaño".

El incidente al que se refiere Feijóo lo protagonizó el veterano político gallego Xosé Manuel Beiras, en aquel momento integrante de Anova dentro de AGE, una confluencia de izquierdas donde estaba también Esquerda Unida, la federación gallega de IU. Díaz ejercía como portavoz parlamentaria. "No solamente no censuró ni pidió la dimisión sino que le aplaudió", ha dicho Feijóo. Ocurrió en abril de 2023.

La particular condena de Feijóo ha seguido con reproches a Sumar. "Como he sido agredido verbalmente por el diputado de un grupo que era a la sazón más o menos lo que tiene Díaz ahora conocido como Sumar, comprenderá que no comparto esa forma. No la compartía cuando la hicieron contra mí, no la comparto cuando se la hacen a un concejal de Sumar", ha destacado.

El líder del PP ha vuelto a ser preguntado a continuación sobre si considera que Ortega Smith debería dejar el acta. "Si fuera un concejal de partido se lo propondría. Es verdad que el acta es personal. Pero si fuese concejal de mi partido se lo propondría"

"Lo que no acepto son las falsedades y dobles morales", ha insistido de nuevo. "Esa conducta es reprochable de la misma forma un señor viene a insultarme y pegar un puñetazo. Allí no pasó nada. El mismo partido aplaudía este tipo de actuaciones más graves si cabe. Pero vuelvo a reiterar que este tipo de inconsistencias les corresponde más a otros partidos que a nosotros, que no vivimos en la inconsistencia", ha concluido.