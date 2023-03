Feijóo copia a Ayuso y se lanza a por los "nuevos españoles"

En la última Junta Directiva Nacional del Partido Popular, el pasado 19 de diciembre, se aprobó el nombramiento de Carmen Cervantes Guijarro como secretaria de Migraciones del PP. Una designación que había pasado desapercibida hasta ahora. El polémico acto del pasado fin de semana organizado por el PP madrileño al amparo del Partido Popular Europeo (PPE) junto a representantes del cristianismo evangélico para captar el voto de los hispanos ha puesto en el foco el interés de Génova por aprovechar el acercamiento a la comunidad latinoamericana que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cultivado desde que llegó al poder.

Desde Génova recalcan que Carmen Cervantes —médico ecuatoriana que se presenta como experta en telemedicina— viene de la Secretaría de Nuevos Madrileños del PP de Madrid. Como contó este medio, Ayuso creó este área dentro del partido hace un año, cuando se hizo con la Presidencia, para canalizar los apoyos "al proyecto que representa", decían entonces desde su entorno. Se trataba fundamentalmente de incluir dentro de la estructura orgánica del partido las simpatías que cosechaba entre la comunidad latina, fundamentalmente en el éxodo venezolano, cada vez con más presencia en Madrid.



En las varias conversaciones que este medio tuvo entonces con el equipo de Ayuso para conocer qué se haría desde la recién creada secretaria de Nuevos Madrileños —pensada para todos los extranjeros que "llegaron y llegarán" a Madrid— solo en una ocasión se mencionó que también se trabajaría con gente de otros países, aunque sin concretar cómo ni con quién. La mirada al extranjero estaba puesta en una parte de la comunidad hispana, la de los críticos con el socialismo.

Feijóo se aprovecha del "tirón" de Ayuso

Así ha sido en los pocos meses que lleva rodando este área, dirigida por Gustavo Eustache, en los que prácticamente toda su actividad se ha centrado en la reivindicación de la cultura latina y la lengua española. Una hoja de servicios a la formación, pero sobre todo al liderazgo de Díaz Ayuso, de la que Alberto Núñez Feijóo también quiere aprovecharse.



El PP nacional lleva al menos cuatro meses trabajando para captar el voto de "lo que llaman nuevos españoles", aseguran fuentes de la dirección claramente inspiradas en el proyecto madrileño. Ahí se enmarca el acto del pasado sábado bajo el lema Europa es hispana, en el que Feijóo tuvo de telonera a la pastora evangélica responsable de la Iglesia Cristo Viene —donde se organizan encuentros para jóvenes en torno a la "inmoralidad sexual" y se ofrecen "retiros espirituales" para "sanar" la homosexualidad—, Yadira Maestre.

La intervención de la religiosa ultraconservadora hizo que el acto recordase por momentos a mítines trumpistas o bolsonaristas, algo que no ha pasado desapercibido para el PP. Dirigentes populares reconocen que no es la "mejor imagen" para un Núñez Feijóo que trata de cultivar un perfil presidenciable. Por eso el entorno del líder de la oposición intenta alejarlo de esta intervención justificando que ni estuvo presente en ese momento, ni la conocía, ni sabía lo que iba a decir.

Lo cierto es que Yadira Maestre no es una desconocida para el PP, a cuyo entorno lleva años orbitando. Maestre, cuyo rastro puede seguirle fácilmente en Internet, ya dio "su bendición" a José Luis Martínez Almeida durante su campaña como alcalde de Madrid; también prestó las instalaciones de su iglesia para recoger firmas en contra de los indultos del procés; además, fue una de las primeras personas con las que se reunió la secretaria de Nuevos Madrileños en junio del año pasado.

El "jardín" de la Cumbre

Desde Génova tratan de darle normalidad al acto, defienden que se trataba de hacer un mitin a la medida de la población hispana, respetando su cultura, también la política, y que por tanto no entienden la polémica. También tratan de salir al paso del "jardín" —así lo define un importante miembro del PP— en el que se metieron Feijóo y su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, al atacar al presidente del Gobierno por su presencia en la Cumbre Iberoamericana que se estaba celebrando al mismo tiempo en Santo Domingo (República Dominicana).

Feijóo presumió de estar "muy orgulloso" de "no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas" y Pons, más claro aún, dijo que "mañana" (por el domingo) habría "dos fotos": la de Sánchez "con un par de dictadores" y la de Feijóo, Ayuso y Almeida con "los hijos, amantes y herederos de la libertad americana". Todo el auditorio aplaudió esas palabras, las mismas que el PP trata de tapar ahora diciendo que no se referían a la Cumbre —en la que también participaba el rey Felipe VI— si no a los vínculos "políticos" y "sentimentales" de una parte del Gobierno con regímenes autocráticos que no concretan.