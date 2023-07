Feijóo cree que ha convencido a votantes de Vox en el debate y pide al PP no confiarse

"Cuanto me senté sabía que el debate iba a salir bien, pero no sabía que iba a salir tan bien". Es la valoración que hace Alberto Núñez Feijóo del cara a cara con Pedro Sánchez de este lunes. En una conversación informal con periodistas tras un mitin en Ciudad Real (Castilla-La Mancha), el presidente del PP ha asegurado que cree haber convencido a votantes de Vox y que su partido "se ha enchufado" a la campaña, aunque les ha pedido confiarse. "No podemos tener una euforia irresponsable. No hemos ganado las elecciones, lo único que hemos ganado es un debate", asegura.



Según Feijóo, después del cara a cara de este lunes — en el que evitó distanciarse de Vox y no condenó ni sus posturas negacionistas de la violencia de género ni la censura cultural que están promoviendo en varias localidades en las que gobiernan juntos— hay votantes de la extrema derecha que, o bien ya han cambiado su voto al PP, o están dudando. "Es una broma 'sanchista' no votar al PP", dijo Feijóo durante el mitin.



El líder de la oposición intentó exprimir en el debate su propuesta para que gobierne la lista más votada —la misma que el PP ha incumplido en Extremadura, Valladolid o Toledo, entre otros— proponiéndole el pacto a Sánchez en directo, que esquivó el órdago. "Que un candidato no acepte ese pacto para difuminar y dejar a los extremos fuera de la centralidad es toda una declaración de intenciones. Si Vox le diese sus votos también lo intentaría (pactar)", ha valorado este martes.

Sobre el tono bronco, embarrado en buena parte por cifras y datos falaces del presidente del PP que ha vuelto a suscribir este martes en un mitin en Ciudad Real como que la investigación sobre Pegasus se ha archivado por la falta de colaboración del presidente del Gobierno cuando en realidad el juez señala a Israel, Feijóo se queja de que Sánchez no le "dejó hablar".

Con todo , Feijóo mantiene su negativa a participar en más debates salvo que sea la propuesta de un debate a siete (con ERC, EH Bildu y PNV) a la que asistirán los portavoces de cada partido. "No me voy a aprovechar por el hecho de que le salga mal un debate al presidente, hacer otro debate. No es juego limpio. Lo que se he dicho ha quedado ahí. La gente puede ver ese debate cuando quiera", aseguró.



El próximo 19 de julio Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal debatirán, pero sin Feijóo, que quiere evitar a toda costa una foto de bloques que lo coloque al lado de la extrema derecha. El presidente del PP asegura que no ha recibido el feedback de Vox a su participación en el cara a cara.