Las mentiras de Feijóo que Sánchez no supo desmentir en el cara a cara

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue tenso y bronco. El presidente del Gobierno lo calificó como "un debate de mentiras" por parte del líder del PP.

¿Mintió Feijóo durante el debate? Mentir puede sonar muy fuerte, pero lo que sí es cierto es que el candidato del PP dejó una ristra de inexactitudes y datos falsos e hizo afirmaciones que no son ciertas. En el terreno económico eso fue más que evidente. Pero más allá de eso, Feijóo hizo varias acusaciones que no se corresponden con la realidad y que Sánchez no supo desmentir con contundencia.

La afirmación más burda –y fácilmente comprobable– de Feijóo fue decir que Vox firmó en su día el pacto de Estado contra la violencia de género y que Unidas Podemos no lo hizo. Fue justamente al revés.

Otra afirmación infundada de Feijóo fue asegurar, casi en tono solemne, que el PP votó a favor de la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). No es así: en diciembre de 2021 el PP votó en contra de la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas para reforzar la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que recuperó el IPC como vía para revalorizar las prestaciones y eliminó el 'factor de sostenibilidad' impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Otra de las falsedades que intentó colar Feijóo durante el debate tuvo que ver con Marruecos. El líder del PP acusó falsamente a Sánchez de no haber explicado en el Congreso el cambio de posición del Gobierno respecto al Sahara Occidental. Eso tampoco es cierto: el 8 de junio de 2022 el presidente del Gobierno explicó en el Congreso ese "apoyo a la propuesta marroquí para una autonomía del Sahara dentro de Marruecos".

Como derivada del asunto de Marruecos, Feijóo también acusó a Sánchez del archivo por parte de la Audiencia Nacional del espionaje al móvil del presidente y de otro miembros del Gobierno con el programa informático Pegasus. El candidato del PP responsabilizó a Sánchez de maniobrar para lograr el archivo de la causa. La razón principal, según la Audiencia Nacional, es "la absoluta falta de cooperación" jurídica de Israel, el país donde se ha fabricado el programa Pegasus.

Hubo más afirmaciones de Feijóo que no fueron del todo exactas. Por ejemplo, Feijóo afirmó que se habían calificado más de 2.500 viviendas protegidas en Galicia entre 2018 y 2019, cuando él era presidente de la Xunta. Esto es falso, ya que solo se calificaron alrededor de una decena de viviendas en ese período.

Sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de España, Feijóo afirmó que España era el último país en recuperar el PIB prepandemia junto con la República Checa. Esto es tampoco es cierto: Alemania, el motor económico de Europa, aún tiene un PIB por debajo del que tenía antes de la pandemia. De hecho, el PIB de España exhibió un crecimiento interanual del 4,2% en el primer trimestre de 2023, cuatro veces más que la media de la UE.

Feijóo afirmó que la Unión Europea (UE) derogaría la excepción ibérica. La realidad también en este caso desmiente al lider del PP: la UE dio el visto bueno el pasado mes de marzo a la ampliación del mecanismo hasta el 31 de diciembre de 2023, y de momento no ha planteado en ningún momento su derogación.

Feijóo también culpó a Pedro Sánchez de la quiebra de Caja Madrid (la antecesora de Bankia), dando a entender que el presidente del Gobierno había participado en la quiebra de la entidad. Esto es falso, ya que Pedro Sánchez nunca formó parte del Consejo de Administración de Caja Madrid. Además, la quiebra de Caja Madrid fue resultado de la gestión del Partido Popular y de Miguel Blesa.