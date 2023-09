Feijóo devuelve el terrorismo al Congreso 12 años después del fin de ETA

Alberto Núñez Feijóo ha elevado los decibelios este miércoles. En una de sus intervenciones más drásticas del debate de investidura, ha sugerido que no existen diferencias entre los diputados y diputadas de EH Bildu y ETA. "Han tenido mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del Partido Popular", les ha espetado. Después de 12 años del fin de la actividad del grupo terrorista, este miércoles, el PP, en boca del candidato Feijóo, ha adoptado su expresión más dura.

"Respeto al PNV; a Bildu, no", ha aclarado, justo antes de colocar a EH Bildu como "el único partido con el que habría que establecer un cordón sanitario". El candidato popular considera a los abertzales el partido político "más reaccionario de Europa" y se congratula por no contar con sus votos para la investidura. "Se los dejo a Sánchez".

Mertxe Aizpurua ha entrado poco al trapo. No ha querido un duelo dialéctico con Feijóo en torno al terrorismo de ETA. Más bien ha puesto los números electorales de Euskadi, "donde el PP cada vez tiene menos presencia", encima de la mesa. Además, ha enumerado los tres motivos por los que su formación no dudará en otorgar sus apoyos a Pedro Sánchez: "El antifascismo", la "defensa de la clase trabajadora" y, también, " la defensa de la nación".

Para Feijóo, no se puede tratar igual a las fuerzas independentistas catalanas, que a EH Bildu: "Son otra cosa". Además, después de que el diputado Óskar Matute le acusara ayer de haberse quedado atrapado en 1978 y de "no entender la política más allá de la Transición", Feijóo ha elogiado el 'régimen del 78' y ha aseverado que "gracias a él, personas como ustedes [en referencia a los parlamentarios de EH Bildu] pueden estar hoy en el Congreso".

El tono de las alusiones de Feijóo al terrorismo ha ido in crescendo. "Ahora", ha aseverado, "parece que debemos estar agradecidos a Bildu. Sobre todo, huérfanos, viudas, viudos, hermanos que se han quedado sin hermanos tienen que estar agradecidísimos".

Encontronazo Aitor Esteban-Feijóo

Lejos quedan los tiempos de encuentros y acuerdos entre PNV y Partido Popular. Si Mertxe Aizpurua no ha querido complacer a Feijóo con una batalla personal; Aitor Esteban, sí. Poco ha tardado en plantear un dilema que, en realidad, para el PNV no es tal, a juzgar por las palabras del propio Esteban. "Entre Feijóo y amnistía, amnistía", ha resuelto. No solo le ha asegurado que su formación votará en contra que sea investido presidente en primera votación, sino que le ha adelantado que también el viernes, en segunda, votará que 'no'.

Además, ha desmontado la que, a su juicio, es la mayor trampa que ha planteado Feijóo entre el martes y el miércoles. Feijóo insiste en que tiene los apoyos para ganar la investidura, pero que los rechaza. "No es cierto", ha zanjado el líder jeltzale. "No puede hacer como si Vox no formara parte de la ecuación". Esteban ha insistido en que, para conseguir los cinco votos favorables del PNV, a los que podría referirse Feijóo cuando dice que "tiene los apoyos", tendría que prescindir de los de Vox. Y sin Vox no suma.

"Puede estar usted muy orgulloso de haber ganado, pero no ha llegado", ha rematado Esteban, antes de terminar aludiendo a Isabel Díaz Ayuso, que, a diferencia de ayer, no está hoy en la Cámara. Esteban se ha referido de la presidenta madrileña para citar los gritos de "Ayuso, Ayuso" que se oyeron en el acto que organizó el PP contra la amnistía.