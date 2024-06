Feijóo dice que Sánchez no es "fiable" y que solo está dispuesto a retomar la negociación del CGPJ donde la dejaron

Un día después del ultimátum de Pedro Sánchez al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Alberto Núñez Feijóo se la pronunciado este jueves en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición ha cargado con dureza contra Sánchez, del que dice no fiarse, y ha devuelto las conversaciones sobre el CGPJ al mismo punto en el que se quedaron en el mes de abril. "Retomamos la negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba, que es a través de la Unión Europea y a través de las conversaciones que hemos mantenido hasta la fecha", ha asegurado Feijóo.



Per la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, a quien el PP pidió una reunión urgente a tres bandas con el PSOE para responder a la iniciativa de Sánchez, quiere tener propuestas concretas de ambas formaciones para retomar la mediación. Según han informado fuentes comunitarias citadas por la agencia Europa Press, quiere estar segura de que hay "base" para la negociación antes de dar nuevos pasos.



El presidente nacional del PP ha marcado así la posición de su partido, que es, sostiene, volver a la mesa de negociación con la Comisión Europea. "Vamos a defender al Estado del Gobierno", ha dicho Feijóo, acusando al Ejecutivo de "querer invadir las competencias del Poder Judicial".

El líder de la oposición carga contra Sánchez por "mentir" al hacer suya la vía abierta por el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y plantar la eliminación del nombramiento de magistrados como competencia del Consejo. Lo cierto es que el presidente del Gobierno no ha concretado cuál es la fórmula que promovería, pero, según Feijóo, "todo lo que el presidente ha dicho ayer no se comentó nunca" y, por lo tanto, para el PP "no existe".



Además, Feijóo asegura que Sánchez buscó "transmitir que los jueces no son independientes". "Si esto es lo que pretendió, no merece seguir siendo presidente del Gobierno porque un presidente de un Estado democrático no puede decirle a los ciudadanos que los jueces no son independientes simplemente porque él, su partido y su familia tengan problemas judiciales", remachó.