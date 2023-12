Feijóo exige a Sánchez que la Comisión Europea medie para renovar el CGPJ y Moncloa acepta

Nueva vuelta de tuerca en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP exige ahora que la Comisión Europea medie para desbloquear el órgano. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han reunido este viernes durante casi dos horas en el Congreso. Tras dicho encuentro, los populares han informado de sus nuevas exigencias.

Según las fuentes del PP, Feijóo ha ofrecido a Sánchez pactar que la Comisión Europea supervise las negociaciones y el acuerdo para renovar el CGPJ con perfiles independientes y cambiar la ley que regula el sistema de elección de los integrantes del órgano de Gobierno de los jueces. Estas mismas fuentes afirman que Sánchez se ha mostrado a dispuesto a aceptar este modelo.

El PP argumenta que la Comisión y el Informe sobre el Estado de derecho en España exigen renovar el CGPJ con perfiles independientes y cambiar la ley para que los jueces elijan a los jueces. "Tanto el PP como el Gobierno ya están manteniendo regularmente reuniones por separado con los comisarios responsables para abordar este tema. Se trataría, pues, de que esas reuniones se sigan celebrando pero con las tres partes presentes", señalan desde Génova.

Los populares ven conveniente "aclarar" que la Comisión Europea "es una institución española, dado que la UE es depositaria de soberanía nacional". "El sistema de trabajo propuesto pasaría por reuniones a tres en España, y por la presencia en ellas de autoridades públicas comunitarias y de perfil incontrovertible", añade el PP.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado poco después que Sánchez ha aceptado las nuevas exigencias. "Para tratar de desbloquear hemos acordado una fórmula para que la Comisión medie y verifique", ha explicado. Alegría ha reiterado, no de forma casual, varias veces el término "verificación" tras las críticas del PP hacia esa figura.

Preguntado sobre por qué apuesta por esta figura de mediación internacional, tan criticada en las reuniones de PSOE y Junts, Feijóo ha dicho sr comprensivo con que se hagan "similitudes de esa naturaleza". Ha apuntado que si los socios no se fían, "la oposición tiene muy difícil hacerlo". "Entiendo las suspicacias pero pido respeto. Es una institución española, equiparar la Comisión a un mediador salvadoreño especializad en banda armada me parece una falta de respeto que ni los políticos ni los medios pueden caer en ella", ha añadido al respecto.

"Todo lo que sea que el PP cumpla con la Constitución será más que bienvenido. Hace más de un año acordamos la renovación del CGPJ. Ese acuerdo es un magnífico punto de partida. Por fin el PP se abre a la posibilidad de un acuerdo para renovar el CGPJ tras 5 años de incumplimiento", ha destacado Alegría, que valora positivamente el paso dado por los populares. "Es un paso muy importante", ha añadido.

Sobre el CGPJ, considera Feijóo que se ha "dado un paso". El líder del PP ve con buenos ojos que pueda ser el comisario de justicia europeo, Didier Reynders, quien ejerza como mediador. Por parte de los populares, la persona asignada será Esteban González Pons. Aparte, Feijóo ha acusado al ministro Félix Bolaños de mentir en las anteriores negociaciones. Alegría ha pedido "respeto", tanto para su compañero de Gobierno como para la persona que designe la Comisión Europea.

Artículo 49 de la Constitución

El otro acuerdo, este sí cerrado y confirmado por ambas partes, es la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar el término "disminuidos" en referencia a las personas con discapacidad. Para ello, el PP también ha presentado algunas exigencias que Sánchez ha aceptado.

Son mantener la textualidad del pacto entre PSOE y PP firmado hace unos meses y presentarlo en el Congreso antes del 31 de diciembre de forma conjunta. También comprometer que las enmiendas solo se aceptarían de mutuo acuerdo y que en ningún caso se celebrará un referéndum para modificar ese artículo. Por último, celebrar un pleno monográfico en un día concreto, si es posible en el mes de enero. "La respuesta fue sí", ha destacado Feijóo.

"Es una reforma social de la Constitución, una reforma de justicia y una reforma necesaria que da respuesta a una deuda que tenía nuestro país con las personas con discapacidad", ha destacado al respecto la portavoz del Gobierno. "Nos alegramos de que por fin esta demanda se pueda convertir en realidad muy pronto", ha añadido.



Otras exigencias de Feijóo

Feijóo ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso tras la reunión, que ha calificado de oportuna y celebrada de forma adecuada "por respeto y responsabilidad institucional". "El encuentro ha respondido a la expectativas. Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No he visto voluntad de rectificación, el margen de maniobra para cualquier acuerdo es el margen de maniobra que dejen los independentistas", ha señalado el líder del PP.

Los populares pretendían que Sánchez revertiera un buen puñado de decisiones tomadas en los últimos días, como por ejemplo el apoyo a EH Bildu para desalojar a UPN del Ayuntamiento de Pamplona. También le ha pedido que rechace algunos nombramientos ya realizado como el de Miguel Ángel Oliver como presidente de la agencia EFE o que paralice las comisiones de investigación pactadas con ERC y Junts.

"No vengo aquí a sacar rendimiento político, vengo a cumplir con el país. Hemos avanzado poco. No hemos sabido aprovechar la oportunidad. Podrían haber salido muchos acuerdos", ha culminado el presidente del PP. Feijóo no se ha emplazado a más reuniones con Sánchez por el momento.

Por su parte, Alegría ha afeado a Feijóo que no quisiera hablar de financiación autonómica. Era otra de las propuestas principales que hizo Sánchez a Feijóo. "Lamentamos que haya dicho que no. Es fundamental hablar y acordar sobre financiación autonómica. Es hablar de educación, dependencia y servicios públicos, hablar de cómo mejorar la vida de la gente. Esperamos que podamos seguir hablando de este asunto y otros", ha destacado la portavoz desde Moncloa.