Feijóo extrema su discurso sobre los menores migrantes mientras las comunidades del PP intentan aplacar a Vox

El Partido Popular arrancaba la semana con una exhibición de fuerza y unidad entre sus comunidades autónomas firmando un acuerdo —más descafeinado de lo anunciado—para la implantación de una EBAU común. Lo engalanaron tanto como pudieron e hicieron énfasis en que había sido posible "gracias a" Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, solo un día después, nadie en Génova es capaz de justificar por qué ni siquiera hacen el amago de unir a sus territorios de cara a la conferencia sectorial que se celebrará en Tenerife para acordar el reparto de menores migrantes. "Eso corresponde a las comunidades autónomas y cada una defenderá su criterio", insisten desde la dirección nacional del PP.

Saben, y así lo reconocen en privado, que es un asunto "complicado" en el que la mejor opción para Feijóo es dar una patada hacia adelante, centrar las críticas en el Gobierno y dejar que sean las comunidades quienes asuman ese debate.

Pero el presidente del PP tiene que responder sobre este asunto que centra la agenda pública y en apenas cinco días ya ha endurecido el discurso con las presiones de la extrema derecha y las constatadas resistencias internas.



De la "solidaridad" del viernes a las "barreras" del martes

El pasado viernes, Feijóo garantizó la "solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP". "Vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Toda nuestra capacidad para acoger cualquier necesidad y cualquier contingente", aseguró el líder de la oposición, que, en respuesta a Santiago Abascal, defendía que "no existe ninguna amenaza", sino "una realidad".



Este martes, su discurso ha sido no solo más extenso sino mucho más duro. Feijóo, que se refiere a los menores no acompañados como "MENAS" —el acrónimo de Menores Extranjeros No Acompañados rechazado por expertos en migración e infancia al considerar que contribuye al estigma y a la criminalización que sufren los menores migrantes no acompañados—, ha dado un salto cualitativo en su postura. De garantizar la "solidaridad" ha pasado a defender "barreras".

"Si no ponemos límites, si no ponemos barreras, es imposible atender a todas las personas que están en Canarias retenidas y a las que parece ser que van a venir o que se tiene previsto que vengan hasta el final de año", aseguró este martes en una entrevista en Onda Cero.



Feijóo defendió que el reparto de menores migrantes que Sánchez pactó con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario por Coalición Canaria, "se tiene que hacer de acuerdo con las competencias que le corresponden al Estado y con la colaboración de las comunidades autónomas", teniendo en cuenta, dijo, "la capacidad instalada disponible". "Pero cuando esa capacidad instalada disponible ya no existe y se desborda, el Gobierno central tiene que dar propuestas concretas y, por supuesto, financiar todas aquellas políticas que él mismo es incapaz de corregir", añadió.

Fuentes del PP reconocen que la financiación es una de las cuestiones "centrales" de este asunto: cuánto dinero va a dar el Ejecutivo a las comunidades por cada migrante no acompañado que acojan. La otra es si se alcanza un criterio de reparto de los menores que se base en la voluntariedad y en la capacidad de cada territorio. En cualquier caso, desde Génova rechazan la posibilidad de liderar una posición común de sus comunidades. Ya han constatado que no están por la labor de abonarse a la "solidaridad" pregonada por Feijóo, porque algunas de ellas defienden que sus servicios de atención están también sobrepasados.

Además, la negativa de Junts a que Catalunya participe de ese reparto da alas al argumentario del PP. "Lo que no puede ser es que alguna se quede fuera", zanjan.

Y en este contexto, el presidente del PP también ha vuelto a airear el bulo de que el Gobierno traslada a menores migrantes por la noche repartiéndolos por el país. "Las comunidades autónomas del PP están recibiendo todos los MENAS que le manda el Gobierno y, como usted sabe, en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después, por la noche o a la hora que llegue el avión, los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español", aseguró. El portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, no aclaró después de dónde sacaba esa afirmación Feijóo y si el PP lo tenía contrastado.



Vox azuza y amaga con romper

La inmigración es asunto incómodo para un PP que se sabe preso de la extrema derecha en algunos temas. Este es uno de ellos. Aunque la amenaza de Abascal de romper sus gobiernos de coalición autonómicos si pactaban el reparto de menores migrantes con el Ejecutivo no ha impactado en el PP, que no se la cree, el discurso duro de Vox les fuerza a mover posiciones al tiempo que les conduce a la polémica.

Para el sector moderado del partido, la "competición" con los de Abascal es un error porque "siempre ganan ellos (por Vox)", pero hay otra parte del partido que cree que esa es la forma de achicar a la formación ultra.

En ese baile de posicionamientos se encuentra Feijóo desde que llegó a Génova y, hasta el momento, no ha conseguido reducir como quisiera a la extrema derecha.

Tampoco esta vez parece que vaya a ser así, porque Vox no ceja en su presión a los populares. Este martes han registrado iniciativas en los parlamentos autonómicos para que se cierren los centros de menores extranjeros no acompañados y se les repatríe a su país de origen.

Así, Feijóo despeja el balón centrando el argumento en el Gobierno, al que Tellado acusó este martes de ser el "responsable" de las muertes de migrantes en el Mediterráneo. "Hay mafias que trafican con personas, pero la dejación de funciones del Gobierno lleva a que las mafias trafiquen con personas y un porcentaje muera en el mar", señaló.