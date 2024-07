Feijóo carga contra el Constitucional y asegura que el PP agotará el plazo para presentar el recurso contra la amnistía

Alberto Núñez Feijóo cuestiona al Tribunal Constitucional. "Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional", ha asegurado al tiempo que defiende que el Partido Popular "agotará el plazo" de 90 días para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. "Es una decisión que hemos adoptado desde hace tiempo y yo creo que nos está dando la razón", defiende el presidente del PP señalando el fallo del Tribunal Supremo conocido este lunes por el que rechaza aplicar la amnistía al delito de malversación que atribuye a Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

"Las personas que están estudiando el recurso de inconstitucionalidad tenían mucho interés en conocer cuál es la opinión del Tribunal Supremo. Yo participo de esa opinión y de esa forma de hacer las cosas. ¿Por qué nos vamos a precipitar si tenemos 90 días para hacerlo?", ha señalado Feijóo este martes en una entrevista en Onda Cero. Uno de los argumentos esgrimidos hasta ahora por el PP para explicar por qué no han presentado todavía un recurso de inconstitucionalidad que llevan meses anunciando es que querían esperar a que los jueces planteasen cuestiones prejudiciales a Europa en las que apoyaría su recurso. El Supremo no lo ha hecho así porque considera que no hay nada que consultar.

Así, Feijóo ha asegurado que "en lo que se refiere a la malversación parece claro que no se puede aplicar" la ley y que Sánchez "ha engañado" a Puigdemont "y él se ha dejado engañar".



Sobre el acuerdo del CGPJ: "Claro que no es vinculante"

También se ha referido al acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial alcanzado la semana pasada y ha reconocido más claro que nunca que no es "vinculante" y que han asumido el riesgo de que el cambio de sistema de elección de los vocales para que "los jueces elijan a los jueces" termine en papel mojado. "Claro que no es vinculante (...) Yo no sé lo que va a hacer el PSOE, tampoco sé exactamente cuál es la propuesta que va a hacer el CGPJ", ha dicho el presidente del PP.



"Ahora bien, mañana hay un cambio de Gobierno, pues a lo mejor el señor Bolaños no es ministro, el señor Sánchez no es presidente y ese párrafo nos obliga o nos compromete el aceptar esa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y creo yo que el Partido Socialista también puede cambiar de opinión o puede tener una mayor sensibilidad en el futuro", señaló Feijóo.



Preguntado por si estaba buscando apoyos para plantear una moción de censura que pusiese fin a una legislatura que considera "en estado agónico", el líder popular asegura que "no" porque sabe que no tiene número y que necesitaría el apoyo del independentismo, aunque no cierra la puerta a hacerlo en un futuro.

Endurece la postura sobre los menores migrantes

Sobre el reparto de menores migrantes, Feijóo ha entonado un discurso más duro que el de la semana pasada haciendo suyo el término "MENA" —el acrónimo de Menores Extranjeros No Acompañados rechazado por expertos en migración e infancia al considerar que contribuye al estigma y a la criminalización que sufren los menores migrantes no acompañados—. Si bien el presidente del PP ha insistido en que se debe "plantear solidaridad" entre las comunidades autónomas, también ha aireado el bulo de que el "Gobierno mete en aviones" a los menores "y que después, por la noche o a la hora que llegue el avión, los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español".



"Si no ponemos límites, si no ponemos barreras es imposible atender a todas las personas que están en Canarias retenidas y a las que parece ser que van a venir o que se tiene previsto que vengan hasta el final de año", defendió Feijóo.