Feijóo impone al PP la postura sobre el aborto: "Es un derecho que tiene la mujer"

Después de varios días enredados en la polémica sobre el aborto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, culmina el giro en la postura del PP. "Es un derecho que tiene la mujer de acuerdo a la legislación de su país", afirmó este miércoles Feijóo. La última ponencia ideológica del PP sobre el aborto, la que salió del Congreso de 2017 y que sigue vigente, establece que el aborto "no debe entenderse como un derecho" sino como un "fracaso".

"Si digo que el aborto lo debemos regular creo que me estoy pronunciando al respecto", aseguró este miércoles el líder popular desde la Casa Ronald McDonald en Madrid, un alojamiento de acogida para niños enfermos al que acudió de visita con motivo del día contra el cáncer infantil.

Para el presidente del PP, que hace equilibrios para no molestar al sector más conservador de la derecha, el aborto "no es un derecho fundamental" porque no lo establece así la Declaración Universal de Derechos Humanos pero sí un "derecho que tiene la mujer" dentro de los márgenes legales establecidos. Además, Feijóo ha defendido que, a pesar del recurso ante el Constitucional de 2010, el PP no ha cambiado la ley de plazos cuando tuvo oportunidad de hacerlo con el Gobierno de Mariano Rajoy.

"No voy a cambiar de opinión"

Feijóo enmienda así -actualiza, según Génova- públicamente la última ponencia ideológica del PP y se defiende de las críticas del sector antiabortista de la derecha, la extrema derecha y la Iglesia, que cargaron contra él por defender la ley de plazos como «correcta». «No voy a cambiar de opinión», dijo Feijóo.

Lo cierto es que las explicaciones de Feijóo llegan solo tres días después de que el portavoz del partido, Borja Sémper, asegurara que la posición del PP seguía siendo la fijada en 2017, que sostenía que "el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad". Aún así, Génova no tiene pensado llevar este debate ideológico a un nuevo congreso antes de las elecciones generales.