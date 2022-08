Feijóo inaugura el curso político con acusaciones a Sánchez de autoritario y ególatra

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado el curso político en un acto en el que ha vaticinado el "ocaso" de la "política del apaño" que atribuye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de ególatra y autoritario.

Entre los robles de la "carballeira" de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, y arropado por su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, los presidentes autonómicos de Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia y el expresidente Mariano Rajoy, Feijóo ha pedido no renunciar a lograr una "mayoría suficiente" en todos los territorios, captando votantes a izquierda y derecha.

Feijóo ha aleccionado a los suyos, pidiendo "trabajo, propuestas y una política educada". Al mismo tiempo, ha trufado su intervención de críticas al presidente del Gobierno, por autoritarismo, por sus pactos con formaciones como EH Bildu o ERC por "engañar" a los españoles se ha comprometido a seguir el camino opuesto.

Feijóo ha subrayado que "España no está para egolatras y egoísmos" sino para "estar servida" y ha advertido de que "ejercer un liderazgo con estilo autoritario es un síntoma de debilidad". "Y eso se lo dejamos a Sánchez", ha apostillado. El líder de los populares ha acusado a Sánchez de mandar "callar" y pretender el "aplauso unánime de su partido"; un "monólogo", donde le aplaudan "todo lo que diga".

Buena parte del discurso de Feijóo se ha centrado también en alentar el temor por la economía. El líder del PP ha advertido de la preocupante situación y ha reclamado al jefe del Ejecutivo que comparezca en el Senado para tener un "debate serio", al tiempo que ha reprochado la falta de contacto con Sánchez y que el Gobierno le ataque con los ministros haciendo "turno para insultarle".

Ha apuntado el líder de la oposición que quienes le llamaban "agorero" ahora admiten las dificultades que se avecinan en otoño con una inflación "desbocada" o una "deuda inasumible" y ha encomendado al Gobierno "trasladar a la nación la enorme dificultad de España", a su juicio "abonada por políticas económicas frívolas y gobernantes inexpertos".

Ha denunciado que es el foco de todos los ataques del Gobierno. "De Putin que era el culpable de todos los males de España ahora hemos pasado a Feijóo", ha advertido, y ha reclamado a los suyos política educada y moderación porque un político "que vive del erario público" "no tiene legitimad" para insultar.

Feijóo ha pedido al jefe del Ejecutivo que, además de comparecer en el Senado, busque consensos, refiriéndose al problema energético, donde sostiene que "cada territorio tiene que saber lo que ha de hacer, cada sector ser escuchado antes de tomar decisiones y abandonar corbata y escaparate como única forma de solventar el problema".

Tras esgrimir los resultados electorales del PP en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, el líder del PP ha apuntado que asistimos al "ocaso de la política instalada en el apaño, en salir del paso", y ha agregado que no quiere ser "presidente del Gobierno por descarte", sino por "méritos propios" y por compañeros que acrediten la mejoría de sus territorios.

"No renuncio en ningún proceso electoral a obtener la mayoría suficiente, una mayoría contundente, como las veces que me he presentado en Galicia", ha recalcado Feijóo, que ha pedido no renunciar ni a los miles de votantes que no van a volver a votar a la izquierda, ni a los que dejaron de votarles y ahora "saben que el PP es la única alternativa", en referencia a los que se fueron a Vox.