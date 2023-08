Feijóo prepara el control del Senado mientras la izquierda apura las negociaciones en el Congreso

Con todas las miradas puestas en la conformación de la Mesa del Congreso, antesala de las negociaciones para la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo prepara su control absoluto del Senado. Los 120 senadores conseguidos por el Partido Popular el 23J, a los que hay que sumar los representantes elegidos por designación autonómica, permiten que la presidencia del órgano de dirección de la Cámara Alta, así como una de las vicepresidencias y dos secretarías -cuatro de los siete puestos- dependan únicamente de la voluntad del presidente del PP, que, fiel a su estilo, mantiene el hermetismo.

El líder conservador ha convocado a sus grupos parlamentarios, el del Congreso y el del Senado, a una reunión este miércoles por la tarde, apenas pocas horas antes de la constitución de ambas cámaras.

Así, en la XV Legislatura que se inaugura este jueves 17 de agosto el Senado volverá a ser un eje fundamental en la estrategia de Génova. Si en el último año y medio fue el único escenario para la confrontación cara a cara entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el PP planea ahora convertir la Cámara Alta en un muro para la hoja de ruta progresista si PSOE y Sumar consiguen reeditar el Gobierno de coalición.



"Feijóo tiene el Senado y 12 comunidades autónomas para presentar batalla", apuntaba un alto cargo del PP en los primeros días tras el batacazo que supuso el resultado en las generales. Lo primero será nombrar al sustituto de Ánder Gil (PSOE) como presidente del Senado.



En las quinielas del propio partido — de las que dicen quienes conocen bien al presidente del PP que: "sirven para poco con él"— han aparecido algunos nombres entre los que destacan el de Javier Arenas, expresidente del PP andaluz, y el de Pilar Rojo, expresidenta del parlamento gallego. También sobrevuela la posibilidad de que Feijóo le dé ese cargo a un miembro de su comité de dirección, Pedro Rollán, actual vicesecretario de coordinación autonómica de Génova.



Más allá de la presidencia, la mayoría en la Mesa del Senado le permitirá al PP, por ejemplo, poner en marcha o frenar comisiones de investigación en la Cámara Alta. Además, los populares podrán vetar el techo de gasto de los Presupuestos Generales, frenar leyes aprobadas en el Congreso o impulsar reprobaciones a los miembros del Gobierno.

Escenificación el Congreso

Mientras el PP diseña la dirección del Senado a su medida, con holgura más que suficiente, en el Congreso todo está en al aire y se apurarán los tiempos hasta el último momento. La izquierda da por hecho que se harán con la Presidencia de la Mesa, pero lo cierto es que a pocas horas de la votación no hay ningún acuerdo cerrado. Es más, Junts per Catalunya decidirá su posición el mismo jueves, en una ejecutiva in extremis el mismo día en el que se constituyen las Cortes.



Los de Feijóo, aunque conscientes de sus pocas posibilidades, se resisten a despejar este camino al PSOE y aseguran tener sus propios "planes" también para el Congreso. Así lo dijo este lunes el coordinador general del PP, Elías Bendodo. No desveló cuáles son esos planes.



En público, los dirigentes populares sostienen que Feijóo quiere ir "rápido" a una investidura para que dan por sentados 172 votos a favor (PP, Vox, UPN y Coalición Canaria). Necesitarían por lo menos cuatro 'síes' más que, a día de hoy, no tienen. Pero, en privado, el PP tiene ya puesta la mirada en el partido de vuelta: aspira, en el mejor de los escenarios, a una repetición electoral o, en todo caso, a una legislatura "imposible y corta" de Sánchez.