Feijóo promete un PP sin "rencor" y "revancha" tras la crisis del partido que acabó con Casado

Alberto Núñez Feijóo ya es el nuevo presidente del PP. En su primera intervención como jefe del partido ha prometido dejar fuera del cambio que quiere capitanear en Génova "el conformismo, el rencor, la revancha y la división", y lo ha hecho frente a un auditorio que reunía después más de un mes a Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, protagonistas de la guerra interna más despiadada de la historia del partido. El partido le ha fiado a Feijóo su reconstrucción y él está dispuesto a hacer que nada de lo sucedido en las últimas semanas fue real. "Nosotros hemos acreditado que estamos unidos", dijo.

Feijóo presentó las líneas generales de su proyecto político ante los 3.100 afiliados que le encumbraron en Sevilla. "No somos el partido del destruyámoslo todo, no somos independentistas ni condescendientes con ellos, no somos antieuropeos, no somos un partido que enfrenta a la gente por cuestión de género, ni un partido urbanita, ni un partido rural", reivindicó Núñez Feijóo. Dos días lleva el PP soñando en voz alta con repetir las mayorías absolutas de Aznar y Rajoy.



(En ampliación)