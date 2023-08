Feijóo baja la apuesta y se ofrece a Sánchez para gobernar dos años en vez de cuatro

Alberto Núñez Feijóo propone a Pedro Sánchez una legislatura de dos años con la intención de evitar una posible repetición electoral. Lo confirman fuentes del Partido Popular una vez finalizada la reunión que han mantenido los dos líderes durante la mañana de este miércoles 30 de agosto. Pedro Sánchez, por su parte, le ha trasladado a Feijóo una propuesta para comprometerse, gobierne quien gobierne, a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En Génova son conscientes de lo difícil que tiene Feijóo lograr los cuatro apoyos que lo separan de Moncloa. Sin embargo, en la reunión, el presidente del PP no ha renunciado a intentar convencer a Sánchez de la importancia —así se lo ha explicado Feijóo— de que los partidos independentistas, con el peso parlamentario que obtuvieron el 23J, condicionen la gobernabilidad del país.

"Al PSOE no le interesa un acuerdo entre partidos constitucionalistas". Así ha comenzado Feijóo su discurso ante los medios. Además, ha afirmado que él no renuncia a que "algún día los principales partidos de España puedan entenderse". El líder popular ya ha aclarado, como era de esperar, que Sánchez ha desestimado su propuesta de facilitarle una investidura, a pesar de que redujera la propuesta a un mandato de dos años, la mitad de lo que dura una convencional.

Con la propuesta, lo que busca Feijóo, en sus propias palabras, es "asegurar la igualdad de todos los españoles". En un documento que ha entregado al presidente del Gobierno en funciones "antes que a ningún otro candidato", el líder del PP ha detallado seis "pactos de estado" sujetos a esa proposición de que el PP gobierne durante los próximos dos años. "He ofrecido acuerdos y pactos y, de momento, me he encontrado con el 'no es no'", ha zanjado.

Para Feijóo es capital que "el 6% de los españoles", en referencia a los votantes de los partidos independentistas, no decidan "todas y cada una de las políticas de Estado".

