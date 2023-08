Feijóo confirma que hablará con Urkullu esta tarde

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que hablará con Íñigo Urkullu este miércoles. "Ayer me mandó un Whatsapp por si podíamos hablar, pero tenía bastantes chats pendientes y no lo leí", se ha excusado Feijóo.

Durante la rueda de prensa que ha tenido lugar después de su encuentro con Sánchez, el candidato a la investidura le ha pedido disculpas a Urkullu. Asimismo, ha negado el lehendakari vasco no estuviese dispuesto a hablar: "Esto de que el señor Urkullu no quiera hablar no es verdad".

Dicha conversación se enmarca en la intención de Feijóo de reunirse con los presidentes autonómicos en una ronda de contactos de cara a la investidura.

Urkullu había descartado un encuentro con Feijóo debido a la relación del PP con Vox, un partido cuyos principios "chocan radicalmente" con los del PNV.

Sin embargo, el lehendakari no se negó a mantener una conversación telefónica de cortesía con el líder del PP: "No me negaré nunca a hablar ni con Feijóo ni con nadie", afirmó el pasado martes Urkullu.

Por otro lado, según confirmó el pasado martes la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, Pere Aragonès tampoco se reunirá con Feijóo. "No hay nada que hablar entre Aragonès y Feijóo sobre una hipotética investidura entre PP y Vox", señaló la portavoz.