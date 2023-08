Urkullu y Aragonès descartan reunirse con Feijóo en la ronda que ha propuesto a los presidentes autonómicos

El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, y el presidente catalán, Pere Aragonès, han rechazado acudir al encuentro con Alberto Núñez Feijóo en la ronda de reuniones que el líder popular ha organizado con los presidentes autonómicos, previa a la investidura de los días 26 y 27 de septiembre.



Urkullu ha explicado que Feijóo le manifestó por escrito su petición de mantener una reunión. Sin embargo, ha descartado un encuentro con el gallego y ha insistido en la relación del PP con Vox, partido que condiciona "sí o sí" la política de los populares, con unos principios que "chocan radicalmente" con los del PNV.

El lehendakari ha criticado la ronda planteada por Feijóo, ya que considera que en esta etapa previa "corresponde a los partidos políticos la negociación en su caso para la conformación de mayorías, no a los presidentes autonómicos". Si bien, no se ha negado a tener una conversación telefónica de cortesía con el líder del PP: "No me negaré nunca a hablar ni con Feijóo ni con nadie". Aunque asevera que lo más oportuno sería reunirse posteriormente, en caso de que éste fuese investido presidente, no antes.

La Generalitat descarta la reunión

De la misma forma, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha confirmado que Pere Aragonès, tampoco se reunirá con Feijóo y ha hecho un llamamiento a la unidad independentista para negociar con Pedro Sánchez y evitar la repetición electoral.

Aunque la portavoz ha asegurado que la Generalitat "no tiene conocimiento" de ningún posible encuentro ni ha recibido "petición oficial" al respecto, sí ha sido tajante al descartarla de antemano: "No hay nada que hablar entre Aragonès y Feijóo sobre una hipotética investidura entre PP y Vox".

Además, Plaja ha instado a ERC y JxCat a "aprovechar" su fuerza en el Congreso para "profundizar" en la negociación con la Moncloa y lograr acuerdos "tangibles" que han de pasar, ha apuntado, por una amnistía y avanzar hacia la autodeterminación, además de otros aspectos como infraestructuras o economía.

La portavoz ha avisado que de no lograr un acuerdo y llegar a una repetición electoral sería un "mal escenario", ya que supondría dar "una nueva oportunidad a la derecha y la extrema derecha para sumar".