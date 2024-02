Feijóo reconoce ahora que los indultos son una "posibilidad", pero que "no se da ni una sola de las condiciones"

El presidente del Partido Popular ha reaccionado a la información publicada este domingo por diferentes medios de comunicación, entre ellos Público, en la que fuentes populares abrían la puerta a un indulto condicionado a Carles Puigdemont. "Dije y diGo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto", ha asegurado Alberto Núñez Feijóo desde la ciudad de Ferrol. "No se da ninguna condición para esa posibilidad", insistió.

"Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto, porque no se da ninguna condición", trató de explicar el presidente del PP.

Tal y como ha contado este periódico, fuentes del PP al más alto nivel estas condiciones son, en primer lugar, que se someta a la Justicia española; en segundo,que renuncie a la unilateralidad y, tercero, que se comprometa a una "reconciliación real".

"Dije que sí y vuelvo a decir que sí a la investigación de la justicia, tanto por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin", ha aclarado también Feijóo. Las mismas fuentes del PP que pusieron el indulto sobre la mesa reconocen también que Génova ve difícil probar delitos de terrorismo en el procés catalán.

Acusa al Gobierno de "embarrar"

Además, Feijóo acusa a los partidos del Gobierno de querer "embarrar" la campaña para las elecciones gallegas. "Sé perfectamente que lo hacen siempre que hay campaña. Recuerdo aquello de las navajas y de las cartas en la Comunidad de Madrid", apuntó el presidente del PP en relación a las amenazas sufridas entonces por miembros del Gobierno.

El presidente del PP ha insistido en que si no es presidente del Gobierno es porque no ha aceptado las exigencias de Junts, aunque ahora se sabe que al menos estudió durante 24 horas la amnistía. Así lo confirmaron fuentes del PP y el propio Núñez Feijóo.