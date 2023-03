Feijóo resta importancia a la reunión de Sánchez con Xi Jinping: "Recuerdo visitas de Rajoy al presidente chino"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación desde Bruselas tras tres días de silencio. El líder de la oposición forzó su desaparición mediática durante la moción de censura. "Me he abstraído de este esperpento político" y "me he dedicado a reconstruir la imagen internacional de España" defendió Feijóo, que viajó este martes a la capital europea para asistir a la cumbre del PPE (Partido Popular Europeo).



Génova diseñó una agenda internacional —punto débil de Feijóo—con la que el presidente del PP marcase perfil propio esta semana, pero no contaba con el anuncio que el Gobierno hizo poca horas después de superar con éxito la moción de censura de Vox: Pedro Sánchez viajará a Pekín los días 30 y 31 de marzo para reunirse con su presidente, Xi Jinping. Una visita de máxima trascendencia para el Ejecutivo por el papel del mandatario chino en como mediador en la guerra de Ucrania.

Para Feijóo, en cambio, subestima el encuentro. "¿Por qué invitan a España a China? Lo que sería sorprendente es que no la inviten", valoró el líder popular desde Bruselas. "Recuerdo perfectamente visitas del presidente Rajoy al presidente chino. Por tanto, normalidad", zanjó.

La "propia política" de Ayuso

Feijóo se refirió también a la escenificación de ruptura con Vox que ha hecho este jueves Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. "A partir de hoy, es bueno que cada uno siga su camino", le espetó Ayuso a la líder de la extrema derecha, Rocío Monasterio. "Ayuso tiene el respaldo suficiente para hacer su propia política", contestó el presidente del PP, que en la dirección contraria a la líder madrileña cuidó los puentes con Vox durante el debate de la moción de censura. Feijóo asegura que "comprende" y "comparte" la postura de Díaz Ayuso, que está en la línea de salida de la campaña electoral.