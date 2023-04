Feijóo, a Sánchez: "Esto parece el milagro de los panes y los pisos"

Cabía esperar que Pedro Sánchez hiciese algún anuncio durante su intervención en el Senado y así ha sido: 20.000 nuevas viviendas públicas construidas en suelo del Ministerio de Defensa. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó al instante en su turno de réplica: "No hace viviendas ni las va hacer". "Esto parece el milagro de los panes y de los pisos", le espetó Feijóo, que centró la exposición de su alternativa en materia de vivienda en la ocupación.

También habló Feijóo de Doñana y lo hizo para acusar a Sánchez de usarlo "como disparadero electoral". "Las cuestiones del agua", señaló el líder de la oposición, "no se resuelven con politiqueo barato". Lo cierto es que han sido el PP andaluz y Vox quienes, a las puertas de las elecciones municipales, han dado un impulso legislativo al plan de regadíos para Doñana, aun con la Comisión Europea en contra.



Así, Feijóo también aprovechó el foco de atención que le daba el cara a cara en el Senado con el presidente del Gobierno para vender sus propuestas. "Garantizo que el derecho al agua de los españoles será una prioridad de mi Gobierno", aseguró. Prometió una red de estratégica del agua, la creación de la Autoridad Nacional del Agua y un pacto nacional.

Como avanzaban este lunes desde su equipo, el líder de la oposición llegó al debate con Sánchez decidido a agrietar la coalición. "Les valoro especialmente porque la verdad es que no esperaba verlos todos juntos hoy, con las que están liando ustedes y siguen en sus puestos, hay que reconocer que es asombroso", dijo nada más subirse a la tribuna de la Cámara Alta.

Acusó al presidente del Gobierno de carecer de "autoridad" y a sus ministros de no tener "dignidad" por no haber dimitido. Feijóo no dio nombres pero en los últimos meses el PP ha pedido la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, Irene Montero e Ione Belarra. "O cesa a alguien de una vez o váyase usted, se lo digo con todos los respetos", aseguró Feijóo.

Feijóo, en contra de lo que Génova ha hecho durante un año, mencionó de forma directa a Yolanda Díaz y a su proyecto político, al que ha calificado como "marca blanca". Criticó a Sánchez por estar aupándolo y le reprochó, irónico, que no le hubiese "preguntado opinión". "Algo de eso sé", aseguró. "No se presenta para ganar, usted ya ha aceptado su derrota, solo se le queda darse cuenta de que tampoco va a sumar", sentenció.