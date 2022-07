El 'Ferrerasgate' y la reacción del periodismo

Vamos a analizar, si os parece, la reacción de los propios medios de comunicación y de la profesión periodística a los audios que involucran directamente a La Sexta y a Ferreras en la campaña sucia contra Podemos. Primer dato que os doy: en qué diarios en papel ha sido publicado el contenido de estos audios. Lo han sacado El País, La Vanguardia, El Punt Avui, el ARA, y el Més.

Sí. Nada en ABC, ni El Mundo, ni La Razón, ni en ningún otro más allá de los que he mencionado. Y en digitales, nada en El Confidencial, ni en Vozpopuli, ni en El Español, ni en El Periódico, ni en El Periódico de España. Este último solo reproduce una nota de EFE que después comentaremos. Hagamos ahora un ejercicio, que es fijarnos en los titulares que ha elegido cada medio para informar sobre esto. Os los voy a leer, y os pido que os fijéis especialmente en un elemento: si mencionan o no el nombre de Ferreras.

ACN, una agencia de noticias de Cataluña: "Nuevos audios de Villarejo implican a García Ferreras en la difusión de información falsa sobre cuentas bancarias de Iglesias".

​Diario ARA: "Nuevas grabaciones de Villarejo dejan en evidencia a Antonio García Ferreras".

El Punt Avui: "García Ferreras, otro instrumento al servicio de las cloacas".

El Món: "Ferreras habría difundido información falsa de Pablo Iglesias a petición de Villarejo".

Rac1: "Los audios de Villarejo salpican a Ferreras: informó de una cuenta falsa de Iglesias".

Nacional.cat: "Ferreras y los audios de Villarejo: informó de la cuenta falsa de Pablo Iglesias".

Los medios catalanes, tanto la prensa como la radio y la TV, y también la tele pública vasca, son los ecosistemas mediáticos en los que hay una mayor cobertura, unanimidad y expresión de gravedad en relación a esta noticia. Y Ferreras, efectivamente, aparece mencionado en todos los titulares. Os leo ahora otros titulares de medios de ámbito estatal.

PÚBLICO: Ferreras, a Villarejo sobre una cuenta falsa atribuida a Iglesias por Inda: "Voy con ello, pero es demasiado burdo".

El Salto: "Los últimos audios de Villarejo sitúan a Ferreras en el epicentro de las cloacas del Estado contra Podemos".

Eldiario.es: "Audios grabados por Villarejo a Ferreras destapan el origen de las noticias sobre la cuenta falsa de Pablo Iglesias".

Infolibre: "Nuevos audios de Villarejo desvelan cómo se gestó la noticia falsa de la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas".

El País: "Villarejo detalló el montaje falso de la cuenta de Iglesias en un paraíso fiscal".

Para estos 3 medios, como se ve en los titulares que os acabo de leer, la noticia no es el papel de Ferreras, que no es mencionado, sino que los audios revelan cuál fue el origen de aquel bulo de Estado contra Iglesias y Podemos. Solo Eldiario.es nombraba a Ferreras en su titular, como objeto -como víctima, al fin y al cabo- de las grabaciones de Villarejo. Es un titular que no se aleja demasiado del que ha sacado hoy la propia Sexta: "Ferreras abre Al Rojo Vivo hablando de los audios que le grabó Villarejo sobre Granadinas". Villarejo le grabó, pobrecito. Y un último titular: La Vanguardia: "Pablo Iglesias denuncia una intoxicación en su contra que implica a Villarejo, La Sexta y OkDiario". La noticia es "algo que denuncia Iglesias".

Sigamos con el análisis. Al inicio del programa ya escuchamos cómo contó ayer esta noticia TV3, la tele pública catalana, de una forma, creo yo, muy correcta. De hecho, a continuación de la explicación que escuchamos al principio, incluyeron los fragmentos de los audios en los que se escucha a Ferreras y a Villarejo, y también la primera reacción de Pablo Iglesias el sábado por la noche en esa misma cadena, TV3. Escuchemos ahora algunos fragmentos del editorial que ha hecho esta mañana Angels Barceló en la SER. Habla del terremoto que están provocando en el seno del periodismo progresista estos audios que involucran a Ferreras en las cloacas.

La conductora de Hoy por Hoy viene a decir que no se puede meter a todo el periodismo en el mismo saco en el que está Ferreras. Y creo que tiene razón; es evidente que hay profesionales del periodismo que trabajan con arreglo a lo que se espera de un medio de comunicación. Así que ese me parece un mensaje importante. Pero Barceló viene a decir también: "a nosotros no nos miren ni nos vinculen con toda esa basura, nosotros en la SER siempre hemos contado todo esto que estaba sucediendo, y si nos hemos equivocado en algo hemos rectificado". Y es como, bueno, no sé. El otro día aquí en La Base ya contamos que quien publicó este falso informe PISA fue Ana Terradillos, que sigue siendo empleada de la SER, y el falso informe sigue colgado en la web de la SER sin nada que indique que es falso. Además, hace algunas semanas, Antonio Caño, el ex director de El País, el diario del grupo PRISA, el mismo de la Cadena SER, dijo que "hace 4 años intentamos evitar desde El País el pacto de populistas con separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España". Es decir, admitió la participación de PRISA en la campaña sucia para evitar el gobierno de coalición del PSOE con UP. Entonces, quizá lo deseable, más que "a nosotros no nos miren", sería decir que piden disculpas por la parte que les toca (aunque no sea lo mismo que lo de Ferreras); que la SER no va a seguir contando con una figura que es otra operadora de Villarejo como es Ana Terradillos; que la publicación de ese falso informe es una mancha en la trayectoria de su medio; y que la actual dirección de El País y de la SER no comparte lo que hicieron Caño y compañía cuando estaban al frente. Eso sería en mi humilde opinión lo óptimo. Pero bueno, poco a poco y tampoco le pidamos peras al olmo. Y reconozcamos también que lo dicho hoy por Barceló no deja de ser un paso muy importante.

En una línea parecida se expresa en Twitter Jonathan Martínez: "Colaboradores de 'Al rojo vivo': mañana tenéis una oportunidad dorada para renunciar a compartir mesa con Antonio García Ferreras y demostrar a todo el mundo que no queréis legitimar esta cloaca".

No quiero dejar de mencionar que ha habido muchos periodistas que también se han pronunciado en Twitter sobre este escándalo, aunque con matices, subrayando su enorme gravedad: Xavier Lapitz, Dani Domínguez, Magda Bandera, Rosa María Artal, Olga Rodríguez, Pedro Vallín, Miguel Mora, etcétera etcétera. Pero como me ponga a comentar los tuits no acabamos nunca, así que no me voy a meter hoy ahí; más allá de un par que me guardo para después. Y no quiero dejar de referirme tampoco al editorial de Contexto, coronado con una imagen de Ferreras saliendo de una cloaca que pone "Más periodismo" y con el titular: "Medios golpistas", que creo que da en el clavo de lo que significa todo esto. Dice CTXT que estos audios son "la confirmación final de que el principal grupo de comunicación español ha conspirado durante años con policías, jueces y otros autodenominados periodistas para tratar de hundir la credibilidad y la carrera política de Pablo Iglesias, el líder de Podemos que consiguió convertir a su partido en una fuerza de gobierno municipal, autonómico y estatal". Dice que "muestra al Grupo Planeta como una corporación de medios deshonesta, paragolpista y antidemocrática, porque trató de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas utilizando informes falsos a sabiendas, usando la mentira y la patraña como armas de desinformación masiva". Dice también que "el asunto interpela además a toda la profesión periodística, sin excepciones, y en particular a aquellos informadores progresistas que han frecuentado y se han beneficiado de su participación en las tertulias organizadas por Ferreras, a sabiendas de que el directivo de La Sexta y mano derecha de Florentino Pérez es una parte fundamental de las llamadas cloacas del estado". Y añade que "el caso debe hacer reflexionar también al Gobierno socialista, que sigue negando la existencia de dichas cloacas y jamás ha hecho nada para luchar contra ellas". Desde luego, es muy curioso que 4 jefes de Estado extranjeros hayan denunciado el escándalo pero el presidente del Gobierno de España, que además gobierno junto a, y gracias a, Unidas Podemos, no haya dicho ni una palabra sobre el tema.

He hablado hasta ahora de varios ejemplos de reacciones bastante loables a los audios de Ferreras. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo contrario. Titular de la Agencia EFE, agárrense que vienen curvas: "Iglesias y Podemos cargan contra Ferreras tras sus audios con Villarejo".

Un dato: EFE se fundó en 1939 por iniciativa de Ramón Serrano Suñer, ministro del Interior de Franco.

Vamos ahora a cómo han contado esto en la televisión pública anoche, la cadena de la que echaron a Jesús Cintora cuando superó a Ferreras en audiencia.

No se menciona a Ferreras en ningún momento ni sale su imagen. No se escuchan los audios de las conversaciones entre Villarejo y Ferreras. No se incluye ninguna reacción de Pablo Iglesias. Se habla de "audios que cuestionan informaciones publicadas". Se habla de la "presunta financiación ilegal de Podemos", ¡"presunta financiación ilegal de Podemos"! (me detengo en esto un momento: "presunto", según la RAE, significa "que se supone o se sospecha aunque no esté demostrado". Es decir, algo presunto es algo que se presume que es cierto. Seguir hablando en 2022 de "presunta financiación ilegal de Podemos", sabiendo todo lo que sabemos hoy, es tomar a la gente por idiota, porque expresa que se sospecha que eso es verdad. En todo caso, habría que decir "la falsa financiación ilegal de Podemos". Además, TVE dice que Podemos "denuncia una persecución" (no que se haya producido sino que Podemos lo denuncia), lo dice sobre imágenes de Irene Montero y Ione Belarra riéndose, dice que "habrían contribuido algunos medios" y que "habría dañado" la imagen de Podemos (un fino uso del condicional en los verbos del guion de TVE).

Sí, sí, la tele pública con todo para defender a Ferreras. Y ya has oído que llegar en 6 años de las plazas al Gobierno con un partido levantado de la nada y financiado con donaciones de la gente corriente; todo un fracaso político para Lucía Méndez. Y el desgaste sufrido por el camino, con 4 elecciones en 4 años no tiene nada que ver con la guerra sucia de personajes como Ferreras. Eso solo son excusas.

En fin, lo triste para mí es escuchar a gente, aunque esto cada vez menos afortunadamente, diciendo lo mismo que Lucía Méndez desde la izquierda. Acabo esta sección tan larga de hoy con un par de cosas breves. Primera: noticia de El Plural, el digital que dirige Angélica Rubio, asidua colaboradora de La Sexta y ex responsable de comunicación en el PSOE y en la secretaría de Estado de Comunicación bajo gobierno del PSOE. Titular: "La Sexta no ofreció información tergiversada sobre Podemos". Repito: "La Sexta no ofreció información tergiversada sobre Podemos". El digital de Angélica Rubio, en defensa cerrada de su amo Ferreras. En el texto, El Plural ofrece las fuentes de La Sexta negando que supieran que el informe PISA era falso en el momento de publicarlo (a pesar de que los audios de Ferreras no dejan ninguna duda al respecto), incrusta los vídeos de cómo informó La Sexta por aquel entonces (los audios de Villarejo y Ferreras no los publica, eso ya otro día) y subraya que La Sexta actuó bien porque también incluyó en sus piezas del informe PISA el desmentido de Iglesias. Esto de El Plural es muy parecido al hilo que publicó ayer Ana Pastor, con excusas similares y diciendo también esto de que "pusieron el desmentido de Iglesias". Os leo a Olga Rodríguez en Twitter:

"Algunos enfoques hoy parece que quieren decirnos que si en periodismo publicamos una noticia falsa, con claras características que denotan falsedad, pero lo hacemos añadiendo declaraciones del afectado por esa noticia, todo bien. Que viva el enredo y siga el show". Nada que añadir a las palabras de Olga.