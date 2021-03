La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, anunció este lunes la presentación de una denuncia ante la Dirección General de Turismo del Gobierno regional al respecto de las "numerosas fiestas" en varias calles de la capital donde se encuentran establecimientos turísticos, en las que no se respetaban las restricciones establecidas debido al estado de alarma en vigor en España.

A juicio de Más Madrid, estos hechos podrían ser constitutivos de infracciones administrativas en virtud de lo establecido en la Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid.

Esta formación pide que se ordene "incoar el correspondiente procedimiento sancionador, y que en la resolución que recaiga en el mismo, además de las sanciones que procedan, se imponga al infractor la obligación de reparar el daño causado, y subsidiariamente, que indemnice los daños y perjuicios que no puedan ser reparados, imponiéndose al infractor las multas coercitivas necesarias para cumplir lo ordenado, en caso de no realizar voluntariamente la reparación o indemnización impuestas".

La denuncia ha sido presentada por el portavoz en la Asamblea y número 2 de la candidatura, Pablo Gómez Perpinyà, y se centra en fiestas en viviendas de uso turístico como las de López de Vega 31, Preciados 16, Cabeza 16 y 22, Carrera de San Jerónimo 12-14, Atocha 84, Prado 16, Conde de Romanones 14, Carmen 7, Cádiz 7, Don Pedro 8 y Duque de Alba 6.

Asimismo, se expone en el escrito de denuncia, que "en base a la gravedad de la situación, la alarma social generada y los graves perjuicios que los hechos tienen (así como la imposibilidad de revertir sus efectos) se tomen medidas preventivas o cautelares, como se dispone en el apartado 2 del artículo 60 de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid".

"En concreto", prosigue, "la clausura preventiva de los establecimientos, locales o instalaciones o la suspensión de su funcionamiento cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o a la imagen turística de la Comunidad de Madrid que, consideramos, se puede estar produciendo en estos casos".

Esto le ha servido para poner en el centro de atención al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "escudero de Isabel Díaz Ayuso", después de que haya acusado a Más Madrid de no parar de "criticar". "Hemos oído al señor Almeida decir que lo único que hace Más Madrid es criticar. Lo mismo es que no ha estado muy atento porque estaba más en los fichajes de tránsfugas de Cs y no se ha enterado que llevamos mucho tiempo denunciando que el gobierno de la señora Ayuso está dando patente de corso a todo este turismo de borrachera", se ha dirigido al primer edil.

También le ha recordado a Almeida que Más Madrid "ha pedido al Gobierno central que limite la entrada de turistas de países con mayor incidencia".

Más Madrid ha trasladado una denuncia a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid en base al incumplimiento de las competencias en materia de regulación de establecimientos turísticos de las que dispone.

La formación ha indicado que la dirección general ha tenido conocimiento de numerosas fiestas en establecimientos turísticos que, a parecer de Más Madrid, incumplen el estado de alarma, por el cual se establecen restricciones a partir de las 23 horas.